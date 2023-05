Vater folgt Handy-Dieb in Kasseler Goetheanlage

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 28-Jähriger wurde nach einem Handy-Diebstahl in der Goetheanlage festgenommen. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Mit Hilfe der Handy-Ortung und eines engagierten Vaters hat die Polizei am Dienstagabend den Dieb eines Handys in der Goetheanlage festnehmen können.

Kassel/Marburg - Das iPhone war einer 24-jährigen Frau zunächst gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in Marburg gestohlen worden, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Den blitzschnell aus dem Geschäft geflüchteten Täter bekam sie nicht mehr zu Gesicht. Anschließend habe die junge Frau ihren Vater angerufen und ihm von dem Diebstahl erzählt, woraufhin er sofort mit der Ortung des Mobiltelefons begann.

Dass diese zur Festnahme des Tatverdächtigen führte, sei dem glücklichen Umstand geschuldet, so die Polizeisprecherin, dass der Täter mit dem Handy nach Kassel fuhr und der Vater der Bestohlenen im Landkreis Kassel wohnt.

So folgte der 46-jährige Nordhesse dem Signal des iPhones bis in die Goetheanlage in Kassel und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife behielt er den Verdächtigen mit Abstand im Blick, sodass nur zwei Stunden nach der Tat die Handschellen für den mutmaßlichen Dieb klickten. Den Diebstahl des Handys, das bei ihm gefunden wurde, habe der 28-jährige Mann, der hinreichend polizeibekannt ist, abgestritten. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten.

Neben dem gestohlenen Mobiltelefon hätten die Beamten des Polizeireviers Mitte bei dem 28-Jährigen auch eine geringe Menge Cannabis entdeckt, die ebenfalls sichergestellt wurde.

Der in Nierenstein wohnende Mann muss sich nun wegen des Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (use)