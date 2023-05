Das ist los in Kassel - die Übersicht vom 17. bis 21. Mai

Ein Besuchermagnet: Der Bergpark Wilhelmshöhe – hier die Kaskaden mit Herkules während der Wasserspiele bei der Saisoneröffnung am 1. Mai. Hessen Kassel Heritage eröffnet am kommenden Sonntag, dem Museumstag, die Ausstellung „Bergpark Reloaded“ im Schloss Wilhelmshöhe. Anlass ist der zehnte Jahrestag der Aufnahme in das Unesco-Welterbe.

© Andreas Fischer