Verbraucher testen für Verbraucher

„Einfach Geld verdienen“, so lautet der Slogan bei den Instituten Dr. Schrader, denn hier ist die Meinung der Verbraucher etwas wert.

„Wir wollen wissen, ob Deos, Shampoos oder Sonnenschutzprodukte halten, was sie versprechen, und fühlen auch dekorativer Kosmetik wie z.B. Lippenstiften oder Mascara gemeinsam mit unseren Probandinnen und Probanden auf den Zahn“, so Dr. Andreas Schrader, Geschäftsführer des Familienunternehmens in zweiter Generation.

Bereits seit 1973 sind die Institute Dr. Schrader eine feste Größe auf dem internationalen Kosmetikmarkt – zahlreiche der bedeutendsten Hersteller rund um den Globus vertrauen heute auf das Know-how und modernste Prüftechnik made in Holzminden. Was im Solling begann, ist seit über zwei Jahren auch in Kassel vertreten: Im September 2017 wurde eine Zweigstelle direkt im Zentrum am Kasseler Königsplatz 36b eröffnet.

Mehrere tausend Kasselaner besuchten seitdem die neue Niederlassung, die sich inzwischen als beliebter Treffpunkt für neue und erfahrene Produktetester fest etabliert hat. Dr. Elke Buck, Projektleiterin in den Instituten Dr. Schrader: „Hier testen wir gemeinsam mit potenziellen Verbraucherinnen und Verbrauchern, welches kosmetische Produkt was versprechen darf“. Dass ein solches Engagement auch entlohnt wird, versteht sich für uns von selbst. Jeder, der mitmachen will, kann vorbeikommen und – falls ein paar wenige Voraussetzungen erfüllt sind – gemeinsam mit uns Kosmetik testen und eine Entlohnung in bar mitnehmen.“

Gut zu wissen: Alle Produkte, die hier im Zusammenwirken mit freiwilligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geprüft werden, wurden bereits vorab in Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit kontrolliert. Es wird nur getestet, was die Konsumentinnen und Konsumenten auch sonst bereits zu Hause haben. Dr. Andreas Schrader: „Sicherheit steht bei uns seit jeher an erster Stelle.“

Probanden gesucht MEHR INFOS hier! Sind auch Sie daran interessiert, Kosmetikprodukte auf die Probe zu stellen? Dann nehmen Sie teil an der Dr.-Schrader-Frühlings-Aktion 2020: Bringen Sie Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen, Bekannte und Verwandte mit – und profitieren Sie zusätzlich zu Ihrem eigenen Entgeld von einem besonderen Bonus im Rahmen der Aktion „Probanden werben Probanden“ (gültig vom 21.02. bis 15.05.2020).