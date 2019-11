Noch lange kein „altes Eisen“ – Verlieben mit über 50

Geht es um Singles und Frischverliebte, stehen immer wieder die 20- bis 35-Jährigen im Fokus. Ist das Liebesleben über 50 etwa vorbei?

Im Lehnstuhl sitzen mit einer karierten Decke über den Knien? Sich in beiger Kleidung unsichtbar machen? Mit dem zufriedengeben, was geblieben ist? Mitnichten! Die 50-plus-Generation von heute hat nichts mehr mit den alten Klischees zu tun. Egal, ob es der zweite Anlauf nach einer Scheidung, eine neue Liebe nach dem Verlust des Partners oder einfach der Wunsch ist, mit einem geliebten Menschen durchs Leben zu gehen – die Singleszene über 50 boomt und bringt unzählige Menschen mit spannenden Geschichten zusammen.

Neu verlieben mit über 50 – nicht ohne Vorgeschichte

Eines ist wohl klar: Mit 50 plus ist kaum ein Mensch noch so ein „unbeschriebenes Blatt“ wie mit 20. Männer und Frauen „im besten Alter“ blicken auf Jahre mit Höhen und Tiefen zurück und häufig gehören dazu auch sogenannte Altlasten. Die können ganz unterschiedlich sein. Manch einer hat schon eine Ehe hinter sich, die nicht selten in einer schwierigen Scheidung geendet ist. Kinder, mal jünger, mal schon lange aus dem Haus, gehören oft zum Leben dazu. Es kann durchaus aber auch schon sein, dass der vorherige Partner verstorben ist. Sie sind Single über 50? Welche Geschichte haben Sie zu erzählen?

Singles über 50 – Hilfe bei der Partnersuche

Mit 50 plus noch einmal die ganz große Liebe zu finden, ist heute längst keine Seltenheit mehr – aber Singles müssen dabei besondere Hürden nehmen. In der Regel sind Singles über 50 (zum Glück) deutlich gefestigter und gesetzter als ihre jüngeren Pendants. Mit klaren Vorstellungen, Wünschen und Ansichten sind sie häufig stark eingebunden in ihr soziales Umfeld und nicht mehr so einfach zu „entwurzeln“. Ein Eigenheim, Jahre im gleichen Job, Vereinsmitgliedschaften, langjährige Freunde – es gibt viel, was einen Single ab 50 hält und in der Partnersuche nicht unbedingt flexibel sein lässt.

Eine Partnerbörse mit vielen Singles aus der Umgebung, die den Fokus auf regionale Gemeinsamkeiten legt und Menschen zusammenbringt, vereinfacht die Partnersuche enorm. Immer mehr Singles über 50 nutzen deshalb die Partnersuche online.

Tipps für die Partnersuche für Singles über 50

Und was passiert, wenn Sie die ersten Kandidaten auf dem Zettel haben? Egal, aus welchem Grund Sie wieder „auf dem Markt“ sind, machen Sie Ihre Erfahrung zu Ihrer Stärke. Sie haben keine platten Sprüche nötig und müssen nichts beweisen. Sie stehen mitten im Leben, sind nicht so leicht zu beeindrucken und können ganz gelassen bleiben.

Wichtig ist, dass Sie die Chats mit potentiellen Partnern nicht mit Therapiestunden verwechseln. Ziehen Sie nicht über Ihren Ex-Partner her, berichten Sie nicht direkt von Wehwehchen oder Alltagsfrust. Das erste Kennenlernen darf leicht und unbeschwert verlaufen, für die ernsten Themen gibt es noch viele andere Gelegenheiten. Überstürzen Sie auch nichts. Ältere Singles lassen sich häufig lieber etwas Zeit mit dem Beschnuppern.

Und vor allem bleiben Sie positiv, auch wenn es nicht sofort klappt mit der neuen Liebe. Sie haben keinen Grund für Torschlusspanik, denn es ist doch so: Wenn Sie das Gefühl haben, dass es keine vernünftigen, ehrlichen und liebevollen Singles mehr in Ihrem Alter gibt, dann sollten Sie immer daran denken, dass es Sie ja auch gibt. Und Sie sind ganz sicher nicht allein.