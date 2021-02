Vermisst in Kassel: Mabruuka I. (16) wird gesucht - Polizei bittet um Hinweise

In Kassel sucht die Polizei jetzt die 16-jährige Mabruuka I. und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Kassel - Derzeit wird in Kassel eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Vermisst wird die 16-jährige Mabruuka I.. Nach Angaben von Pressesprecherin Ulrike Schaake verließ die junge Frau am vergangenen Montag (15.02.2021) ihr Zuhause in der Nordstadt in Kassel.

Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Weil ihre 16-jährige Tochter nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstattete die besorgte Mutter daraufhin bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe im Umfeld der 16-Jährigen noch nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisst in Kassel: Beschreibung der 16-jährigen Mabruuka I.

1,54 Meter groß

Schlank

Schwarze lange Haare

Sie trägt vermutlich ein Kopftuch.

Welche Kleidung sie momentan trägt, ist nicht bekannt.

Vermisst in Kassel: Polizei bittet um Hinweise

Wer den zuständigen Ermittlern der Polizei in Kassel Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Zuletzt war ein 13-jähriges Mädchen aus Kassel vermisst. Auch hier wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Mittlerweile ist das Mädchen aus Kassel wieder da. Das Mädchen war in der Vergangenheit bereits mehrmals ihrem Zuhause fern geblieben, jedoch bisher nie über einen so langen Zeitraum.