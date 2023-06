Mann verschwindet nach Werkstatttermin spurlos – Verzweifelte Suche nach Vermisstem in Kassel

Von: Erik Scharf

Ein Mann aus dem Kreis Kassel fährt zum Werkstatttermin nach Kassel. Dort verliert sich seine Spur. Die Polizei bitte bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe.

Immenhausen – Wo ist Volker B. aus Immenhausen? Der 82-Jährige wird seit Montag (12. Juni) vermisst. Das teilte die Polizei in Kassel mit und bittet bei der Suche nach dem Mann um Hilfe aus der Bevölkerung.

Zuletzt gesehen wurde gegen 10 Uhr an seiner Wohnung. Er war laut Angaben der Polizei auf dem Weg, einen Werkstatttermin in Kassel im Stadtteil Wesertor wahrzunehmen. Nachdem er sein Auto an der Werkstatt abgab, verschwand er spurlos.

Ein Mann aus Immenhausen verschwindet nach einem Termin in Kassel spurlos. © Polizei Kassel

Suche nach Vermissten in Kassel – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt den Vermissten aus dem Kreis Kassel folgendermaßen:

ca. 1,80 Meter groß

schlank

graue kurze Haare

3-7 Tage Bart

bekleidet mit einer grünen Thermohose, halbhohen Stiefeln, blau karierter Winterjacke

mutmaßlich trägt er eine Mütze, an denen die Ohren heruntergeklappt werden können.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561/9100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (esa)

