Teenagerin aus Kassel vermisst – Polizei hat gute Neuigkeiten

Von: Hannah Köllen

Die 16-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. © Polizeipräsidium Hessen

Eine 16-Jährige aus Kassel war seit Ostermontag verschwunden. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht.

Update vom Montag, 24. April, 7.30 Uhr: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ist die 16-jährige Vermisste laut Polizei wohlbehalten wieder aufgetaucht. Seit Ostersonntag (10. April) wurde die Teenagerin aus Kassel vermisst.

Teenagerin aus Kassel spurlos verschwunden - zuletzt am Stern gesehen

Erstmeldung vom Donnerstag, 20. April, 10.16 Uhr: Eine 16-jährige Teenagerin aus Kassel wird vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Ostermontag (10. April) gegen 17:30 Uhr am Stern in Kassel. Seither ist sie spurlos verschwunden. Eine besorgte Angehörige hatte bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet.

Durch die bisherigen Ermittlungen konnte die 16-Jährige noch nicht gefunden werden. Daher wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit. Die Vermisste wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

1.60 Meter groß

normale bis kräftige Statur

lange dunkelblonde Haare

beim Verschwinden mit einer blauen Jeans, einem braunen Shirt sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Dazu trug sie schwarze Schuhe.

Vermisst in Kassel: Polizei bittet um Hinweise

Die 16-Jährige hält sich möglicherweise in der Kasseler Innenstadt oder Nordstadt auf.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561 / 9100 zu wenden. (hko)

