Trauerfeier für KP Haupt: Verneigung vor einem besonderen Pädagogen

Von: Christina Hein

Teilen

Das Blätterdach der Bäume schützte vor dem Regen: Die Trauerfeier für KP Haupt fand im Stadthallengarten statt. Am Pult zu sehen ist Schuldezernentin Nicole Maisch. © Christina Hein

Zur Trauerfeier für SFN-Gründer KP Haupt kamen 500 Menschen in den Stadthallengarten

Kassel – „Wir verneigen uns vor der großen Lebensleistung von Klaus-Peter Haupt, den die meisten KP nannten und alle wertschätzten“, sagte Annette Knieling, die Leiterin des Staatlichen Schulamts. Anlass war die Trauerfeier für den im Mai mit 69 Jahren verstorbenen Initiator des Schülerforschungszentrums Nordhessen und Geschäftsführers des vor einem Jahr eröffneten Future Space „Wir alle hier tragen seinen Funken in uns“, so Knieling.

Letzteres war beim Blick in die Gesichter der rund 500 Trauergäste, die sich am Samstag bei Regen im Stadthallengarten versammelt hatten, nicht zu übersehen. Es waren neben Kollegen und Weggefährten aus dem Astronomischen Arbeitskreis, viele Schüler, darunter die „Jufos“, Jugendliche, die Haupt auf ihrem Weg zum Wettbewerb „Jugend forscht“ begleitet hatte. „Wir sind dankbar für das, was er uns geschenkt hat“, sagten die Jungforschenden Moritz Feik und Lilly Schwarz. Die Redner hoben Haupts Verständnis von forschendem Lernen hervor, sein Vertrauen darin „dass Kinder ihre Lernwege selber finden, ohne Druck und Regularien“, wie Stefan Alsenz, Leiter der Herderschule sagte. Der Technologie-Unternehmer Lukasz Gadowski, ehemaliger Schüler Haupts und heute Gründer und Financier des Future Space, sagte: „KP hat alle Schüler respektiert und zur Neugier inspiriert. Er war liebevoll und fürsorglich. Wir werden seine Werte hochhalten.“

Es war ein zweistündiger Reigen an beeindruckenden Reden. Sie verdeutlichten neben der großen Lücke, die KP Haupt hinterlässt vor allem eins, so sein langjähriger Kollege und SFN-Mitarbeiter Hans Schneider, der die Veranstaltung würdig moderierte: „Wir werden in seinem Sinne weiterarbeiten.“