Versuchte Tötung in Kassel: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Männer sollen sich gegenseitig attackiert haben

Der Mann befindet sich laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

Nachdem ein 37-jähriger Mann am Dienstagnachmittag mit einem Messer auf der Holländischen Straße in der Nordstadt lebensbedrohlich verletzt worden war, ist der 34-jährige Tatverdächtige am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.