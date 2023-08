Bergpark gehört zu den Topadressen für Touristen in Deutschland

Von: Thomas Siemon

Kassels schönste Baustelle: Von hier oben hat der Herkules alles im Blick. Eine Etage tiefer wird aktuell am Oktogon gearbeitet. In der Achse sind die Kaskaden und hinten Schloss Wilhelmshöhe zu sehen. © Andreas Fischer/Skypic

Schutz für den porösen Tuffstein: Ulrike Haase bei der zeitaufwendigen Arbeit. © Fischer, Andreas

Die Kombination aus Parklandschaft, Herkules, Löwenburg und Schloss Wilhelmshöhe gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer großen Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT).

Der Bergpark Wilhelmshöhe liegt demnach auf Platz 54 unter den 100 attraktivsten Zielen zwischen Nordsee und Alpen. Die Umfrage stützt sich auf Rückmeldungen von 25 000 Deutschlandtouristen aus aller Welt. Auf dem ersten Platz steht der Europapark Rust, gefolgt vom Miniatur Wunderland in Hamburg. Schloss Neuschwanstein belegt Rang 6.



Mit der Anerkennung als Weltkulturerbe vor zehn Jahren hat der Bergpark nach Einschätzung der Touristiker noch einmal einen wichtigen Schub bekommen. International werde Kassel jetzt stärker wahrgenommen. Und auch die hohen Investitionen in die Gebäudesanierung machen sich bemerkbar.



So steht mit der Löwenburg nach längerer Bauphase wieder eine besondere Attraktion für die Besucher zur Verfügung. Besonders beliebt ist die Aussichtsplattform auf dem rekonstruierten Hauptturm. Der war im Krieg zerstört und vor einem Jahr aus künstlichen Tuffstein wieder aufgebaut worden. Das Land hat dafür 35 Millionen Euro investiert, mit 11,2 Millionen Euro schlagen bislang die Arbeiten am Weißensteinflügel von Schloss Wilhelmshöhe zu Buche.



Die größte Baustelle ist nach wie vor der Herkules. Hier laufen die Arbeiten bereits seit 17 Jahren. Bislang hat das Land 40 Millionen Euro für den Erhalt von Kassels Wahrzeichen bewilligt. Mindestens zwei Jahre wird die Sanierung an dem mächtigen Oktogon noch dauern. Für Besucher ist der Herkules während der Arbeiten weiter geöffnet. Trotz einiger Gerüste und Planen ist er nach wie vor die Hauptattraktion im Bergpark.



Die ohnehin große Anziehungskraft wollen Kassel Marketing und Hessen Kassel Heritage mit einer Premiere im Herbst verstärken. Vom 29. September bis zum 3. Oktober findet erstmals die Veranstaltung Bergparkleuchten statt. Die Organisatoren versprechen internationale Lichtkunst, spektakuläre Videoprojektionen sowie beleuchtete Wasserspiele in einer farbenprächtigen Neuinszenierung. Damit wolle man weit über Kassel hinaus für Aufmerksamkeit sorgen. Und vielleicht auch dafür, dass der Bergpark Wilhelmshöhe bei der nächsten Umfrage noch ein paar Plätze gutmacht.

Auch nach 17 Jahren ist bei der Herkules-Sanierung kein Ende abzusehen. „Das ist eine Mammutaufgabe, die sehr viel Können, Zeit und Geld erfordert“, sagt Projektleiter Thomas Täschner vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH). 40 Millionen Euro hat das Land Hessen bislang für den Herkules zur Verfügung gestellt. Gut möglich, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.

Ein Beispiel dafür, warum die Sanierung länger dauert als der Bau vor über 300 Jahren, findet man im zweiten Obergeschoss des Oktogons. Hier arbeitet Steinmetz Sebastian Groth von der Firma Nüthen aus Halle zusammen mit seiner Kollegin Ulrike Haase. An dem Aufgang, den die Besucher in etwa zwei Jahren nutzen können, stehen mehrere unbearbeitete Steine aus Tuffstein. Die sollen einmal die bisherige Brüstung aus dem gleichen Material ersetzen, die im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verwittert ist. Jeder der großen Steine wiegt mindestens eine halbe Tonne, es gibt auch kleinere Exemplare. „Wir verbauen auf dieser relativ kleinen Fläche von 60 Quadratmetern um die 100 Tuffsteine mit einem Gewicht von 40 Tonnen“, sagt Sebastian Groth. Hinzu kommen zwei Tonnen Fugenmörtel, vier Tonnen Setzmörtel und 16 Tonnen Beton. Mit einem Kran werden die Steine an ihren Platz gehoben, der Rest ist Handarbeit. Nicht nur hier, sondern überall an dem riesigen Oktogon.

Allein der Mörtel sei eine Wissenschaft für sich, sagt Projektleiter Thomas Täschner. Hier arbeite man seit vielen Jahren mit einem Münchner Spezialisten zusammen. Kein handelsübliches Material könne die Anforderungen für dieses historische Gebäude erfüllen. Denn jeder Tuffstein dehne sich je nach Luftfeuchtigkeit bis zu einem Zentimeter aus – und werde auch wieder kleiner. Dafür brauche man einen entsprechenden Mörtel, dessen Mischung mittlerweile richtig gut sei. Auch bei der Behandlung der Oberfläche des Tuffsteins habe man wertvolle Erfahrungen gewonnen.

In den nächsten zwei Jahren soll die Sanierung des Oktogons weitgehend abgeschlossen werden. Dazu gehört auch die Ertüchtigung der Statik. Schon jetzt ist absehbar, dass dann weitere Arbeiten nötig sind. Die Fläche der großen Besucherplattform ist bislang nur teilsaniert, der Innenraum des Oktogons mit dem Becken im Erdgeschoss ist ebenfalls noch Baustelle. Ursprünglich gab es mal die Vorstellung, dass in einigen Bereichen eine Art Grundsicherung ausreicht. Damit ist es aber nicht getan.

In den 1970er-Jahren seien bei einer Sanierung irgendwann aus finanziellen Gründen die Arbeiten abgebrochen worden, sagt Thomas Täschner. Man habe noch die Schläuche gefunden, über die eigentlich Beton in Hohlräume hätte gefüllt werden sollen. Solche Fehler wolle man nicht wiederholen.

Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis die wichtigsten Etappen der Sanierung abgeschlossen sind. Dann soll es am Herkules – ähnlich wie beim Kölner Dom – eine Bauhütte geben. Damit man kleinere Schäden sofort beheben kann. Denn eines ist klar: Der Herkules mit dem Oktogon, aber auch die anderen Bauten im Weltkulturerbe Bergpark werden weiter Pflege brauchen.

Ungewöhnliche Perspektive: das Oktogon mit dem Lastenfahrstuhl (rechts) und den zahlreichen mit Balken abgestützten Öffnungen. © Fischer, Andreas

Wahrzeichen: der Herkules überragt alles. © Fischer, Andreas

Ganz viel Handarbeit: Steinmetz Sebastian Groth mit den Rohlingen für die neuen Tuffsteine. © Fischer, Andreas

Thomas Täschner Projektleiter am Herkules © Fischer, Andreas