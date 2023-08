Viel Regen im Sommer: Pilzsuche lohnt sich bereits

Von: Andreas Hermann

Beim Sammeln genau hingucken: Das rät der Pilzsachverständige David Schomberg. Im Habichtswald hält er einige Stockschwämmchen in der Hand, die als sehr lecker gelten. Auf dem vermoosten Totholz vor ihm sind Grünblättrige Schwefelköpfe gewachsen. Die sehen den Stockschwämmchen täuschend ähnlich, sind aber giftig. © andreas hermann

Sammler werden auch in und um Kassel fündig

Kassel – „Wasser ist für Pilze das Wichtigste“, sagt David Schomberg. Und weil es in diesem Hochsommer seit Wochen und viel regnet, kommen Sammler schon jetzt mit vollen Körben aus dem Wald zurück, berichtet der Pilzsachverständige. Auch in und um Kassel. Selbst auf Rasenflächen und am Straßenrand sind viele Pilze zu sehen, etwa an der Konrad-Adenauer-Straße, an der Rasenallee oder an der Heinrich-Schütz-Allee.

In den vergangenen Jahren hat es im August so gut wie gar keine Pilze gegeben, betont David Schomberg. „Die Sommer waren einfach zu trocken.“ Ganz anders sei das dieses Jahr, da müssten Pilzfreunde nämlich nicht erst auf den Herbst warten. „Wir sind etwa drei bis vier Wochen voraus“, meint der 33-Jährige am Samstagmorgen bei der Pilzsuche im Habichtswald.

Es dauert nicht lange, da findet Schomberg bereits die ersten kleineren Exemplare am Wegesrand, wenig später die ersten etwas größeren im Wald. Schnell hat sich einiges Essbares und Leckeres in seinem Körbchen angesammelt. Zum Beispiel Sommersteinpilze, Stockschwämmchen, Perlpilze und Goldröhrlinge.

Der freiberuflich arbeitende (Wald-)Biologe und Hochschuldozent für Botanik kommt aus Borken, bietet dort im Schwalm-Eder-Kreis unter anderem auch Pilzexkursionen an. Kassel und der Habichtswald sind nicht sein Pilzrevier. Woher weiß er also in einem fremden Wald, wonach er gucken muss, um Pilze zu finden?

Alles sei abhängig von der Witterung, erklärt Schomberg. Zunächst einmal müsse man wissen, welche Pilze man zu welcher Jahreszeit überhaupt finden könne und welche nicht. „Morcheln zum Beispiel gibt es nur im Frühjahr.“ Wichtig sei bei der Suche auch das Wissen darüber, welcher Pilz mit welcher Baumart eine Lebensgemeinschaft bilde. Steinpilze finde man zum Beispiel vor allem bei Eichen und Buchen. In der Nähe von Birken brauche man nach ihnen erst gar nicht zu schauen.

Wichtig sei natürlich auch der richtige Zeitpunkt. „Pilzkenner wissen: Wenn es richtig geregnet hat, sollte man am besten noch zwei Wochen warten und dann an seine Pilzstellen gehen.“ Denn Pilze seien standorttreu, kämen dort, wo man sie einmal vorgefunden habe, immer wieder, wenn das Wetter mitspiele. „Wer seine Stellen hat, der hat leichtes Spiel“, sagt David Schomberg. Deshalb verraten Sammler auch ungern, wo sie ihre Pilze gefunden haben.

Steinpilze sind immer ein begehrtes Ziel von Pilzsuchern. Hier im Habichtswald sind aktuell Sommersteinpilze zu finden. Die gab es im vergangenen Jahr fast gar nicht. Schomberg kann das große Interesse an den Steinpilzen nachvollziehen, auch persönlich. Sie seien in unseren Wäldern häufig zu finden, einfach zu sammeln und schmeckten einfach gut.

Bei der Auswahl der Speisepilze fürs Körbchen rät der Biologe dazu, eher die kleinen frischen und knackigen zu nehmen. Die seien besser als die großen, oft imposant aussehenden Exemplare, die bereits aufgegangen und oft nicht mehr so fest und nur noch stückweise zu haben seien.

Oft fehle den Sammlern das Bewusstsein, dass es sich um Nahrungsmittel handele. Seinen Teilnehmern bei den Pilzexkursionen gebe er deshalb immer einen Satz mit auf den Weg, so Schomberg: „Schleppt nichts aus dem Wald, wofür ihr nicht auch im Supermarkt etwas bezahlen würdet.“

Service: David Schomberg (hessenbiologe.de) bietet ab September wieder Pilzlehrwanderungen an. Anfragen sind per E-Mail an info@hessenbiologe.de zu richten. Den Rundgang „Pilze in der Dönche“ bietet der Naturpark Habichtswald am morgigen Dienstag, 15. August, an. Ab 17 Uhr wird Pilzexpertin Marlies Wieder die Gruppe durch das Naturschutzgebiet führen und über Speise- und Giftpilze informieren. Nähere Infos und Anfragen gibt es unter 05606 / 533 266.

