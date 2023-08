Kasseler Gynäkologe Konstantin Wagner schreibt Kinderbuch zur Frühaufklärung: „Viele Eltern haben Schamgefühle“

Von: Katja Rudolph

Kindgerechte Aufklärung: Marijke und Konstantin Wagner mit dem Bilderbuch „Expedition nach Genitalien“. Der in Kassel niedergelassene Gynäkologe und seine Frau planen weitere Folgen in der Reihe „Familie Weißbescheid“. © Dieter Schachtschneider

Kassel – Im Internet ist der Kasseler Frauenarzt Dr. Konstantin Wagner längst ein Star: Über seinen Account „gynaeko.logisch“ mit informativen Videos rund um Schwangerschaft und Frauenheilkunde erreicht er allein auf Instagram mehr als 300 000 Menschen. Jetzt hat der 36-Jährige unter dem Titel „Expedition nach Genitalien“ ein Kinderbuch zur frühkindlichen Aufklärung geschrieben. Wir sprachen mit Konstantin Wagner und seiner Frau Marijke, in deren Verlag „Richtig Wissen“ das Buch erschienen ist.

2021 ist bereits ein Schwangerschafts-Ratgeber von Ihnen erschienen, der auf der Spiegel-Bestsellerliste landete. Warum nun ein Kinderbuch?



Konstantin Wagner: Gute Frage, wie kamen wir eigentlich auf die Idee?



Marijke Wagner: Wir hatten auf Social Media mal geschrieben, dass der Papa mit der großen Tochter jetzt in die Wanne geht. Daraufhin gab es sehr viele Fragen und Rückmeldungen – etwa ob Konstantin dann eine Badehose anzieht oder ob wir es okay finden, wenn das Kind den Papa nackt sieht. Da haben wir gemerkt, dass das ein Riesenthema ist. Die Bade-Szene haben wir jetzt auch im Buch verarbeitet.



Es gibt also Unsicherheit bei Eltern, wenn es um Nacktheit und Geschlechtsorgane geht?

Konstantin Wagner: Ja, und auch Unwissenheit. Viele Eltern haben uns gesagt, dass sie sich komisch gefühlt haben, als sie Begriffe wie Vulva oder Hodensack vorgelesen haben. Der Unterschied zwischen Vulva – also dem äußerlichen Geschlechtsorgan – und der Vagina im Inneren ist selbst manchen Frauen nicht geläufig. In der heutigen Erwachsenengeneration sind Schamgefühle beim Sprechen über Geschlechtsorgane und Sexualität noch verbreitet.



Marijke Wagner: Uns ist es wichtig, mit dem Buch die Kinder anzusprechen, damit sie ihren Körper ohne Scham kennenlernen können. Das Buch soll aber auch eine Hilfe für Eltern sein, dies auf kindgerechte Weise und mit angemessenen Wörtern zu tun.



Warum ist es wichtig, dass schon Kleinkinder über ihre Geschlechtsteile Bescheid wissen?



Konstantin Wagner: Es ist nachgewiesen, dass eine frühe Aufklärung auch Prävention gegen sexuelle Gewalt ist. Wenn ein Genital einen Begriff hat, hat es auch eine Bedeutung und man kann darüber sprechen. In unserem Buch geht es auch um das Thema Körpergrenzen und dass es okay ist, wenn Kinder zuhause in der Familie nackt herumlaufen wollen. Aber dass man draußen und wenn andere dabei sind, etwas anzieht.



Sollte nicht jede Familie selbst entscheiden, welchen Umgang sie zuhause mit Nacktheit sie pflegt?



Konstantin Wagner: Natürlich ist das jedem selbst überlassen. Es ist aber wichtig, zu wissen, dass Kleinkinder noch kein Schamgefühl haben. Der Penis hat für sie den gleichen Stellenwert wie der kleine Finger. Das Schamgefühl entwickelt sich erst im Grundschulalter und ist übrigens genetisch bedingt und nicht nur durch Erziehung.



Marijke Wagner: Wichtig ist, Kindern zu vermitteln, dass jeder und jede sagen darf: Ich möchte nicht, dass Du mich da anfasst. Das dürfen und sollen Eltern auch sagen, wenn das Kind sie an Penis oder Vulva berühren will. Nacktsein ist etwas Intimes, das ist eine Botschaft des Buchs.



Sie empfehlen das Buch ab 18 Monaten. Was kann ein so kleines Kind mit Vorhaut, Eichel, Vulva und Vagina anfangen?



Konstantin Wagner: Vielleicht noch nicht so viel, aber es wird spielerisch herangeführt an das Thema und die richtigen Bezeichnungen für Geschlechtsorgane. Man kann sich im Buch auch erst mal nur die Bilder anschauen. Kleine Kinder finden es schon spannend, zu sehen, dass da ein Kind Pipi macht.



Marijke Wagner: Genauso wie man beim Wickeln zu seinem Kind sagt: Ich mache jetzt deinen Popo sauber, kann man sagen: Ich mache deine Vulva sauber – oder eben deinen Penis. Ein 18 Monate altes Kind versteht dann wie bei anderen Körperteilen schon, was man meint und lernt die richtigen Wörter quasi ganz nebenbei.



Was halten Sie davon, wenn man Kindern gegenüber Begriffe wie Pipimann, Schniedel oder Mumu verwendet?



Konstantin Wagner: Es macht keinen Sinn. Solche Verniedlichungen würden wir ja auch nicht für Nase, Ohr oder Hand verwenden. Vulva oder Penis sind keine schlechten oder irgendwie unanständigen Wörter. Nur gibt es eben bei Eltern nach wie vor eine Hemmschwelle, sie auszusprechen. Auch wenn es darum geht, Schmerzen zu artikulieren, ist es hilfreich, wenn ein Kind den Unterschied zwischen Eichel und Penis oder Vulva und Vagina kennt.



Was ist mit dem Begriff Scheide?



Konstantin Wagner: Das ist ein Begriff aus dem Volksmund. Er ist nicht falsch, aber eben auch nicht präzise. Aber es ist immer noch besser von der Scheide zu sprechen als so etwas wie „Schmuckkästchen“ oder „Muschi“ zu den Geschlechtsorganen von Mädchen zu sagen.



Planen Sie weitere Bücher zum Thema frühkindliche Aufklärung?



Marijke Wagner: Ja, wir wollen eine kleine Reihe mit der Familie Weißbescheid machen, die in der „Expedition nach Genitalien“ vorkommt. Das zweite Buch ist bereits in Arbeit und soll noch dieses Jahr erscheinen. Darin geht es um Schwangerschaft und Geburt. Da wird auch gezeigt, dass Mama und Papa ganz eng im Bett kuscheln, wie Samenzelle und Eizelle zusammenkommen und wo das Baby wirklich rauskommt. Ein drittes Buch ist zum Thema Menstruation geplant.



Wie detailliert sollten kleine Kinder sexuell aufgeklärt werden?



Konstantin Wagner: Am besten häppchenweise. Mit 18 Monaten muss man noch keine Details über Geschlechtsverkehr und Verhütung wissen. Klar ist: Es gibt von Anfang an eine kindliche Sexualität, die aber nicht mit der Sexualität von Erwachsenen verglichen werden darf. Kindliche Sexualität ist spielerisch und von Neugier geprägt, nicht zielgerichtet.



Marijke Wagner: Es gibt viele Kinder im Kita-Alter, die masturbieren. Eltern sind oft unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Statt es zu verbieten, kann man sagen: Wenn Du das machen möchtest, ist es okay, aber mach es bitte für Dich allein. Die Inhalte der Bücher haben wir in Absprache mit der Sexualpädagogin Mareike Brede entwickelt. Sie hat auch die weiterführenden Videos für Eltern mitgestaltet, die man sich per QR-Code über das Buch aufrufen kann.



Auch die berühmten Doktorspiele in Kitas gehören zum Thema kindliche Sexualität.



Konstantin Wagner: Solche Körpererkundungsspiele sind ganz normal, aber man sollte dabei ein paar Dinge beachten. Etwa, dass es kein Machtgefälle gibt, zum Beispiel durch einen Altersunterschied oder eine Gruppensituation.



Die erste Auflage der „Expedition nach Genitalien“ war innerhalb weniger Wochen vergriffen. Jetzt drucken sie weitere 25 000 Exemplare. Gibt es auch Kritik an dem Buch?



Marijke Wagner: Wir bekommen zu 99 Prozent positives Feedback. Es gibt vereinzelt aber auch Gegenwind. Unser Eindruck ist, dass sich da Menschen melden, für die das Thema so lange tabu gehalten wurde, dass es ihnen hochgradig unangenehm ist oder falsch erscheint, so offen darüber zu sprechen. Manchmal spielt auch der kulturell-religiöse Hintergrund eine Rolle. Meist zielt die Kritik darauf, dass die Zeichnungen der Geschlechtsorgane zu explizit seien und Kinder angeblich zu früh sexualisiert würden. Muss das denn sein, heißt es dann gern. Wir finden: Ja, das muss sein, wenn wir Kindern von Anfang an einen guten Umgang mit ihrem Körper und ihrer Sexualität ermöglichen wollen. Unser Leitsatz ist: Aufklärung ist Prävention.



Service: Konstantin Wagner: „Familie Weißbescheid: Expedition nach Genitalien“, RiWi Verlag, 26 Seiten, 22 Euro. Das Buch kann online über den RiWi-Verlag oder über Amazon bestellt werden. Auch kleinere Buchhandlungen können das Buch beim Verlag bestellen. richtigwissen.de

Konstantin und Marijke Wagner Dr. Konstantin Wagner (36) ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er ist in Immenhausen aufgewachsen und studierte Medizin in München. Seine Facharzt-Ausbildung hat er am Kasseler Klinikum gemacht. Vor zwei Jahren hat er die gynäkologische Praxis seines Vaters Karl-Heinz Wagner an der Wilhelmshöher Allee übernommen.

Marijke Wagner (34) hat familiäre Wurzeln in den Niederlanden und ist in Fritzlar aufgewachsen. Die Grafikerin und Mediengestalterin hat 2020 das elterliche Unternehmen Druck und Design De Lange in Fritzlar übernommen und 2023 den RiWi-Verlag (Richtig Wissen) gegründet. Das Ehepaar hat zwei Töchter im Alter von 18 Monaten und 5 Jahren und lebt nahe Kassel im Schwalm-Eder-Kreis.