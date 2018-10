Viele Kasseler fahren noch auf Diesel ab

Kassel. Große Betroffenheit in Stadt und Kreis Kassel beim Diesel-Streit: Etwa 30 Prozent der Fahrzeuge benötigen den Kraftstoff. Immerhin: Fahrverbote in Kassel soll es nicht geben.

Mit Umtausch-Aktionen und Hardware-Nachrüstungen sollen die in vielen Städten drohenden Diesel-Fahrverbote verhindert werden. Darauf hat sich am Montagabend die Große Koalition verständigt. Wenngleich noch viele Fragen offen blieben: Für Diesel-Fahrer soll es keine „unangemessenen“ Belastungen geben, lautet ein Ergebnis des Koalitionsgipfels, das auch in und um Kassel mit Spannung erwartet worden war.

Die Zulassungen

Denn auch in unserer Region ist die Betroffenheit groß, wie der Blick auf die Zulassungszahlen belegt. Immerhin sind in Stadt und Landkreis Kassel noch knapp 97.000 Diesel-Fahrzeuge zugelassen, das sind rund 30 Prozent aller zugelassenen Autos und Lastwagen. Nach Angaben der Stadt Kassel sind von den 114 766 Fahrzeugen 37.037 mit Diesel unterwegs (32,3 Prozent/Stand: März 2018). Im Landkreis Kassel fahren von den 207 853 zugelassenen Autos und Lastwagen 59.682 mit Diesel (28,7 Prozent).

Die Verteilung

Das umfangreiche Zahlenmaterial zu den Diesel-Fahrzeugen hatte die Stadt Kassel auf Anfrage der FDP-Stadtverordneten Matthias Nölke und Thorsten Burmeister zusammen- und im Verkehrsausschuss vorgestellt. Dabei wurde auch über die Verteilung der Diesel-Fahrzeuge auf die Emissionsklassen (Abgasnormen) informiert. Demnach erfüllt der größte Teil der Fahrzeuge nicht die Abgasnorm Euro 6. Die meisten Diesel in und um Kassel sind in die Abgasnormen Euro 3 bis 5 eingestuft.

In Kassel entfallen von den 28.669 Diesel-Autos gerade 8812 auf die Euro 6-Abgasnorm. Im Landkreis zählen von den 41.873 Dieseln nur 10 065 zur Euro 6-Abgasnorm. Alle anderen Diesel bleiben damit von den weiteren politischen und gerichtlichen Entscheidungen abhängig.

Die Drohung

Denn mit dem Koalitionsgipfel sind die in vielen Städten drohenden Fahrverbote nicht vom Tisch. Ohne Nach- oder Umrüstung droht den unter der Euro 6-Abgasnorm eingestuften Diesel-Fahrzeugen zum Beispiel in der Stadt Frankfurt ab dem kommenden Jahr ein Fahrverbot. In den 14 am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten und deren Umland sollen Besitzer eine Prämie bekommen, wenn sie ihren alten Diesel gegen ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug mit besseren Abgaswerten umtauschen. Stadt und Landkreis Kassel gehören aber nicht dazu. Übrigens zeigen die Zulassungszahlen, dass auch bei uns bis in die jüngste Zeit der Trend zum Diesel ging. Waren es im Jahr 2011 knapp 52.000 Diesel-Fahrzeuge in Stadt und Kreis Kassel, lag ihre Zahl im März 2018 bei mehr als 85.000 Autos und Lastwagen mit Dieselmotor.

In Kassel soll es keine Fahrverbote geben

In Kassel soll es keine Fahrverbote geben. Das hat Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) schon mehrfach betont und in einer Stadtverordnetenversammlung erneut bekräftigt. Nach Einschätzung der Stadt wäre ein Fahrverbot kaum mit Kontrollen durchsetzbar, da man den Fahrzeugen trotz Schadstoffnorm-Plaketten nicht ansehe, ob sie ortsbezogene Grenzwerte einhalten. Kassel fordert in Anlehnung an den Deutschen Städtetag die Einführung einer neuen blauen Plakette. Vor 2017 war in Kassel der Grenzwert für Stickoxid stets überschritten worden. 2017 lag er im Jahresmittel erstmals knapp darunter.

Hintergrund: Die meisten Diesel erfüllen nicht Euro 6-Norm

So verteilen sich die zugelassenen Diesel-Fahrzeuge auf die Emissionsklassen (Abgasnormen/Stand: März 2018):

Stadt Kassel Diesel-Autos gesamt: 28.669 nach Abgasnormen Euro 3: 2032 Euro 4: 5736 Euro 5: 9914 Euro 6: 8812 Sonstige: 2175

Diesel-Lkw gesamt: 6486 nach Abgasnormen: Euro 5: 1521 Euro 6: 823 Sonstige: 3657

Landkreis Kassel Diesel-Autos gesamt: 41 873 nach Abgasnormen: Euro 3: 2919 Euro 4: 8696 Euro 5: 16 707 Euro 6: 10 065 Sonstige: 3486

Diesel-Lkw gesamt: 8159 nach Abgasnormen Euro 5: 2136 Euro 6: 743 Sonstige: 5280.

