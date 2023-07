Tausende Kunden der Städtischen Werke warten auf ihre Abrechnung

Von: Bastian Ludwig

Warten auf die Abrechnung: Die Städtischen Werke haben wegen der Preisbremsen der Bundesregierung Probleme bei der Erstellung der Rechnungen und der Abschlagspläne. © Bastian Ludwig

Tausende Kunden der Städtischen Werke warten aktuell teils seit Monaten auf ihre Abrechnung für den Gas- und Stromverbrauch des zurückliegenden Jahres. Hier erfahren Sie die Hintergründe.

Kassel - Grund für die Verzögerungen seien die Preisbremsengesetze der Bundesregierung, die für Probleme in den IT-Abrechnungssystemen sorgten, sagt eine Sprecherin des Stadtkonzerns. Bei vielen anderen Versorgern gebe es deshalb ähnliche und zum Teil noch massivere Verzögerungen.

Nach Informationen von Kunden der Städtischen Werke, die sich an die HNA gewandt hatten, standen bis Ende Juni zum Teil noch Abrechnungen von Ablesungen aus, die bereits zwischen Februar und April stattgefunden hatten. Dabei seien die Versorger eigentlich dazu verpflichtet, innerhalb von sechs Wochen nach der Ablesung eine Rechnung zu erstellen, heißt es von der Verbraucherzentrale. Diese Frist wird derzeit offenbar massenhaft nicht eingehalten.

Dies hat für die Verbraucher durchaus negative Folgen. Denn mit der Abrechnung wird auch der neue Abschlagsplan erstellt. Günter und Brigitte Holzhauer aus Kassel beispielsweise, bei denen die Ablesung im April stattfand, haben deshalb im Mai und Juni keine Abschläge gezahlt. Das Ehepaar sieht darin ein Problem, weil Verbraucher durch diese Verzögerungen irgendwann vor finanziellen Problemen stehen könnten: „Mehr Transparenz wäre angesagt, um Kunden vor eventuell hohen Nachzahlungen plus ausstehender Abschläge zu bewahren“, findet Günter Holzhauer. Auf Anraten der Verbraucherzentrale setzten die Holzhauers dem Konzern eine zweiwöchige Frist und erhielten nun tatsächlich ihre Abrechnung.

Die Sprecherin der Städtischen Werke weist darauf hin, dass durch die verspätete Rechnungsstellung keinem Kunden Geld verloren gehe. Selbst wer ohne Abschlagsplan einfach seinen bisherigen Dauerauftrag weiterlaufen lasse oder die Summe überweise, erhalte das mögliche Guthaben bei der nächsten Abrechnung zurück. Besser sei es allerdings, den bisherigen Abschlag nicht zu überweisen, sondern einfach zur Seite zu legen. Denn eine Rückrechnung sorge für weiteren Abrechnungsaufwand, der in der aktuellen Situation für zusätzliche Verzögerungen sorge. Der beauftragte IT-Dienstleister, der für etliche Stadtwerke tätig ist, stehe vor einer der größten Herausforderungen der vergangenen zehn Jahre.

Um den künftigen Abschlag selbst realistisch abzuschätzen, können Kunden die durch die Preisbremsen zu erwartenden finanziellen Entlastungen errechnen. Das geht mit dem Entlastungsrechner auf der Internetseite der Städtischen Werke. „Der neue geschätzte Abschlag errechnet sich dann wie folgt: alter Abschlag minus Entlastungsbetrag“, so die Sprecherin. Wer ganz sichergehen wolle, lege den alten Abschlag zurück. Allein in den nächsten Tagen sollen 10 000 Abrechnungen gedruckt und versendet werden. „Unserer Einschätzung nach gehen wir davon aus, Anfang August den Großteil der Rückstände aufgearbeitet zu haben“, so die Sprecherin weiter. (Bastian Ludwig)

Entlastungsrechner: sw-kassel.de/privatkunden/service/energiepreisbremsen-und-soforthilfe