Vier Radbügel in Kassel sollen weg: Ortsbeirat Philippinenhof will Fahrradständer entfernt haben

Von: Anna-Laura Weyh

Die vier Radbügel sollen weg: Ortsvorsteher Maximilian Bathon sitzt auf einem der ungenutzten Bügel in der Gahrenbergstraße. Schon ein vorbeifahrender Smart zeigt, wie eng die Straße an dieser Stelle ist. © Anna Weyh

Der Ortsbeirat Philippinenhof will vier Fahrradständer entfernt haben. Dazu hat das Gremium jetzt einen Beschluss an den Magistrat gefasst.

Philippinenhof-Warteberg – Bereits seit etwa einem Jahr stehen die neuen Radbügel nun im Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg. Zur Förderung des Radverkehrs hatte die Kasseler Stadtverordnetenversammlung im September 2019 beschlossen, weitere 950 neue Radbügel im gesamten Stadtgebiet zu installieren.

Unter den Anwohnerinnen und Anwohnern ist das ein kontroverses Thema. Die HNA berichtete bereits mehrfach darüber. Auch in dem Wohnstadtteil im Norden Kassels wurden die Radbügel an manchen Stellen inzwischen für gut befunden – etwa an der Zionskirche. An anderen Stellen sorgen sie aber weiterhin für Beschwerden.

Vier Radbügel stehen auf der Fahrbahn der Gahrenbergstraße in Höhe der Bushaltestelle Ahnabreite. „Wenn der Bus hier hält, ist die Straße dicht. Und genutzt werden die Radbügel überhaupt nicht“, sagt Ortsvorsteher Maximilian Bathon. Deshalb sollen diese Radbügel jetzt verschwinden, fordert der Ortsbeirat.

Ursprünglich war dieser Standort der Fahrradständer von einigen Mitgliedern des Ortsbeirats als Entschleunigung gedacht. Denn trotz Tempo-30-Zone rasen einige Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich schneller die Straße entlang. Doch anstatt des erhofften Effekts, die Autos würden durch die Radbügel nun langsamer fahren, führen diese nur dazu, dass die Menschen am Steuer „noch mal richtig Gas geben“, wenn sie sehen, dass der Bus oder ein anderes Fahrzeug sich ihnen nähert, heißt es in der Ortsbeiratssitzung.

„Wir haben damals auch lange über den Radbügel-Standort diskutiert. Ein paar von uns wollten die Bügel weiter unten auf Höhe des Spielplatzes an der Gahrenbergstraße anbringen“, sagt Bathon. Aber die Entscheidung fiel am Ende auf den Standort oberhalb der Straße Ahnabreite.

Das sei ein Fehler gewesen, räumt der Ortsvorsteher nun ein. Die gegenüberliegende Bushaltestelle sei im Stadtplan nicht eingezeichnet gewesen und vom Ortsbeirat deshalb bei der Entscheidung nicht bedacht worden. „Mich erreichen regelmäßig Bürgerbeschwerden über diese Situation. Deshalb wollen wir jetzt reagieren“, sagt Maximilian Bathon.

Deshalb hat der Ortsbeirat von Philippinenhof-Warteberg am Dienstagabend im Bürgerhaus nun einstimmig einen Beschluss gefasst und den Magistrat somit aufgefordert, die vier Radständer auf der Gahrenbergstraße abzubauen. So soll die Verkehrssituation an dieser Stelle wieder entspannt werden.

Die Stadt Kassel möchte sich auf HNA-Anfrage zunächst noch nicht zu diesem Thema äußern und teilt mit: „Zu Beschlüssen und Fragen der Ortsbeiräte antwortet der Magistrat grundsätzlich zunächst direkt und kommentiert diese nicht vorab über die Presse.“

Seit dem Stavo-Beschluss im September 2019 seien bereits 720 Radbügel installiert (Stand: Mitte August). Bis Ende des Jahres sollen die 950 geplanten Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet aufgebaut worden sein, teilt ein Stadtsprecher mit.