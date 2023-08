Virtuelle Sprints für den guten Zweck: Videospieler sammeln Spenden für die DKMS

Gaming-Verein Slowrunslive sammelt Spenden für DKMS

Videospieler aus ganz Deutschland sammeln bei digitalen Wettrennen in Kassel Spenden für die DKMS.

Kassel – Statt Marathon, ein Sprint. So lässt sich „Speedrunning“ beschreiben. Bei dieser Form von Gaming geht es darum, Videospiele auf die schnellstmögliche Weise durchzuspielen. Hierzu bietet der Verein „Slowrunslive“ im Penta Hotel Kassel noch bis Samstag eine öffentliche Veranstaltung an. Über 30 sogenannte Speedrunner präsentieren ihre Fähigkeiten an PC und Konsole für den guten Zweck. Was ist denn da los?

Was zunächst einfach klingt, erfordert in Realität lange Übungseinheiten, Feingefühl und perfekte Konzentration. Weltweit konkurrieren Gamer um Bestzeiten in unterschiedlichsten Videospielen. Das merkt man auch schon beim Betreten des Raums, in welchem die Veranstaltung stattfindet. So finden sich im Eingangsbereich einige aufgebaute Computer als Übungsort. Hier können die Gamer bereits trainieren, um dann im anderen Teil des Raumes vor Zuschauern ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

Den Anfang macht Patrick Damm, online bekannt als Bluswelt. Er peilt an, das Spiel „Tunic“ innerhalb von 40 Minuten durchzuspielen. Hierbei beginnt er sofort, sich flink durch die Spielwelt zu bewegen. „Wir werden vom Hauptspiel nur wenig miterleben“, sagt er. Das merkt man beim Zuschauen auch: Zwischenszenen werden übersprungen, Level verkürzt und Gegner durch Tricks in sekundenschnelle eliminiert. „Manchmal sind bestimmte Sprachausgaben schneller und werden deshalb genutzt. Es geht wirklich um Bruchteile von Sekunden“, erklärt auch Tjark Dawartz vom Verein. Dennoch kriegt der Spieler es hin, parallel zum Speed-Run auch ausführliche Erklärungen zu den unbekannten Techniken zu liefern, mit welchen er das Spiel schneller schlägt. Innerhalb von knapp 34 Minuten beendet er seinen Sprint, normalerweise würde es Stunden dauern. Für den Rest des Tages steht ein Programm bis in die Nacht an. „Bei dem Event handelt es sich um ein Hybrid-Event“, erläutert Dawartz. Das heißt: Einige Spieler streamen live von zuhause, die meisten spielen aber vor Ort. Das Event lässt sich auch von zuhause über einen Twitch-Kanal, aber auch vor Ort mitverfolgen.

Da der Verein über ganz Deutschland und auch beispielsweise Österreich verteilt ist, wählte dieser Kassel als Veranstaltungsort, da es in Deutschlands Mitte für alle Mitglieder gut erreichbar war.

Um dem Gaming noch einen guten Zweck zu verpassen, werden Spenden gesammelt. Vorbild hierfür sind internationale Vereine. Durch Spenden lassen sich Gaming-Accessoires oder Spiele gewinnen, Speed-Runs zum Ansehen freischalten oder Aufgaben an die Spieler senden. Schon beim ersten Speed-Run sind 80 Euro auf dem Spendenkonto. Im vergangenen Sommer stellte der Verein mit 2400 Euro an Spenden für die Deutsche Depressionshilfe ihren Rekord auf, dieses Jahr wären 3000 Euro für die DKMS ein Traum, so Tjark Dawartz. (Deniz Armut)

Abstriche vor Ort möglich Dieses Mal werden auf der Veranstaltung Spenden für die Arbeit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS gesammelt. Zusätzlich werden vor Ort Kits für Wangenabstriche zur Verfügung gestellt, sodass man sich schnell, einfach und schmerzlos in der Spenderkartei registrieren kann. So steigt die Chance, das beispielsweise Blutkrebspatienten von der lebensrettenden Stammzellspende ihres „genetischen Zwillings“ profitieren können.