Die Vitos Orthopädische Klinik Kassel lädt zu einem Infoabend mit Oberärztin Dr. Kathryn Hassel ein.

Fehlstellungen am Fuß, besonders an den Zehen, lösen oft große und unangenehme Beeinträchtigungen bei Patienten aus. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören der Hallux valgus, also die nach außen gerichtete große Zehe, die Arthrose der Großzehe und die so genannten Krallenzehen.

Sie können Druckstellen, Hautreizungen, Schwellungen und Entzündungen verursachen. Dr. Kathryn Hassel ist ausgewiesene Expertin für die Behandlung dieser schmerzhaften Probleme an den Füßen.

Beim Infoabend erklärt die Oberärztin der Vitos Orthopädischen Klinik Kassel die Krankheitsbilder und zeigt auf, wie sie behandelt werden können. Dabei geht sie sowohl auf konservative als auch auf operative Methoden ein.

Referentin: Foto Frau Dr. Hassel

Infoabend: „Fußfehlstellungen: Hallux valgus, Krallenzehen & Co“

Datum: Donnerstag, 11. April 2019, 18.00 Uhr

Ort: Vitos Orthopädische Klinik Kassel, Wilhelmshöher Allee 345 2. Stock (Südflügel/Konferenzbereich)

Nach der Veranstaltung besteht ausreichend Möglichkeit zur Diskussion und zu persönlichen Gesprächen. Der Eintritt ist frei.