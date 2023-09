Voller Energie für Job und Heimat: DAK-Chef Andreas Kohlrautz ist seit 40 Jahren im Dienst

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Früher analog, heute digital: In den 40 Jahren, die Andreas Kohlrautz schon bei der DAK arbeitet, hat sich vieles verändert. © anna weyh

Als der heutige Kasseler DAK-Chef Andreas Kohlrautz vor 40 Jahren seine Ausbildung absolviert hat, hat er noch handschriftlich Kunden-Karteikarten geführt.

Kassel – Wenn sich Andreas Kohlrautz für eine Sache entscheidet, dann bleibt er auch dabei. Doch nicht auf die bequeme Art, die kein Interesse an Veränderung und Wandel hat, sondern auf die Art voller Energie und Begeisterung für alles, was ihn umgibt. Bei dem 58-Jährigen lässt sich das auf vieles beziehen:

Auf seine Heimat Gieboldehausen in der Nähe von Göttingen, auf sein Engagement im Sportverein – und auch auf seine Tätigkeit bei der DAK. Denn Kohlrautz arbeitet seit 40 Jahren für die Krankenkasse und ist mittlerweile für 41 000 Versicherte in Stadt und Landkreis Kassel sowie in Witzenhausen zuständig.

Kohlrautz war 18 Jahre alt, als er bei der DAK die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten begonnen hat. „In Göttingen gab es damals 14 Schalter. Jeder von uns hatte einen riesigen Wagen mit Karteikarten vor sich“, erinnert er sich. Jede Person, die bei der DAK versichert war, hatte eine eigene Karteikarte, auf die Kohlrautz alles handschriftlich eintrug.

Mit seiner Arbeit heute hat das kaum noch etwas zu tun. Von dem Beruf in der Sozialversicherung hatte er zunächst keine genaue Vorstellung: „Ein Vereinsfreund aus der Heimat, der bei der DAK gearbeitet hat, kam damals zu mir und sagte: Du kannst gut mit Menschen. Komm mal mit mir dahin.“

Von Kohlrautz Qualität hatte sich sein Kollege beim Sportverein TV Germania ein Bild machen können. Hier schaffte es der Übungsleiter und spätere Vereinsvorsitzende, die Mitgliederzahl zu verdoppeln. Mehr als 1000 Menschen aus Gieboldehausen waren am Ende im Verein – bei insgesamt 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

„Ich kann die Menschen begeistern. Ich übertrage ihnen Verantwortung und unterstütze sie in ihrem Tun. So ist es auch heute noch im Job“, sagt der Gesundheitsexperte nicht ohne stolz. Kohlrautz wurde dann mit 27 Jahren Bezirksgeschäftsführer in Mühhausen („Meine 15 Mitarbeiter waren alle älter als ich“), später kam er nach Kaiserslautern, wo er für ein 50-köpfiges Team verantwortlich war. „Mein Sohn war damals fünf Jahre alt, ich war durch das Pendeln nur am Wochenende zu Hause.“

Deshalb sei er froh gewesen, nach Kassel zu kommen. Neun Jahre lang war er für Nordhessen zuständig. Seit der Umstrukturierung 2017 leitet er nun das Servicezentrum für Stadt und Landkreis Kassel und Witzenhausen.

Am Herzen liegt Kohlrautz, der mit Pauke und Trommel auch in zwei Musikzügen unterwegs ist, die Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell gibt es bei der DAK in Kassel zwei Azubis.

Kohlrautz betont: „Ich lerne viel von ihnen, niemand ist allwissend. Wenn ich nach 40 Jahren nicht mehr bereit bin, Feedback anzunehmen, habe ich etwas falsch gemacht.“ Auch der persönliche Kundenkontakt ist ihm wichtig: „Während Corona war das nicht möglich. Es ist schön, dass die Menschen wieder zu uns kommen können.“

Seine Freizeit verbringt Kohlrautz mit seiner Frau im Wohnmobil. „Letztes Jahr waren wir an 38 Wochenenden unterwegs – immer in der Nähe. Wir leben in einer wunderschönen Gegend.“ Gemeinsam fährt das Paar etwa Fahrrad entlang der Weser oder wandert durch den Harz.

Auch nach Kaiserslautern fährt Kohlrautz noch ab und zu: um das Fußballstadion und alte Kollegen zu besuchen. Besonders stolz macht ihn, dass sein 23 Jahre alter Sohn ein Duales Studium im Sozialversicherungsbereich macht. „Schön, dass ich auch ihn begeistern konnte.“