Baustellen vom Altmarkt bis zur Südtangente

Von: Thomas Siemon

Teilen

Vollsperrung ab Ende Juli: Die Wolfhager Straße im Bereich der Drei Brücken. © Fischer, Andreas

In den Sommerferien sorgen zahlreiche Baustellen für Behinderungen. Ab der kommenden Woche beginnen eine ganze Reihe von Arbeiten, die sich auf den Verkehr im Kasseler Stadtgebiet auswirken werden. Hier ist die Übersicht.

Altmarkt

Von Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 20. August, werden mehrere Weichen und die Gleisbögen an der Altmarktkreuzung ausgetauscht. Besonders stark sind die Einschränkungen von Freitag, 28. Juli bis Sonntag, 13. August. In dieser Zeit kann man den Altmarkt aus Richtung Katzensprung und aus Richtung Fuldabrücke nicht befahren.

Für den Autoverkehr und die Linienbusse werden zwei Wendemöglichkeiten (U-Turn) in der Kurt-Schumacher-Straße und der Weserstraße eingerichtet. So ist es möglich, weiter Richtung Steinweg und Kurt-Schumacher-Straße zu fahren. Die Vorarbeiten mit ersten Behinderungen beginnen am Montag, 17. Juli. Die Straßenbahnlinien 3, 6 und 7 werden am Altmarkt geteilt. Sie verkehren vom Katzensprung Richtung Endhaltestelle Ihringshäuser Straße oder Wolfsanger sowie von den Haltestellen Am Stern Richtung Wendeschleife Mattenberg oder Schulzentrum Brückenhof. Der Abschnitt von der Stern-Kreuzung bis Mattenberg entfällt für die Linie 7. Fahrgäste können hier auf die anderen Straßenbahnlinien ausweichen. Zwischen Katzensprung, Am Stern, dem Altmarkt und dem Holländischen Platz fahren Ersatzbusse im Ringverkehr.

Drei Brücken

Von Freitag, 28. Juli, bis Mittwoch, 16. August, wird der Bereich zwischen Zentgrafenstraße und Angersbachstraße voll gesperrt. Auch der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle dann nicht passieren. Umleitungen führen stadtauswärts über die Gelnhäuser Straße, die Wiener Straße und die Holländische Straße Richtung Vellmar. Stadteinwärts geht es über die Harleshäuser Straße, die Breitscheidstraße und die Kölnische Straße. Die Buslinie 10 wird in dieser Zeit in zwei Abschnitte geteilt. Von der Innenstadt kommende Fahrten enden direkt vor den Drei Brücken und wenden dort. Von Harleshausen kommend fahren die Busse ab der Haltestelle Frasenweg weiter Richtung Teichstraße. Auf beiden Brückenseiten wird es jeweils ein Fahrgastshuttle zur anderen Brückenseite geben. Der Bus verkehrt zwischen 5.30 und 19 Uhr regelmäßig. Darüber hinaus muss das Shuttle unter der Telefonnummer 0561/8102381 angefordert werden. Dieser Service ist kostenfrei.

Leipziger Straße

Ab dem Unterneustädter Kirchplatz bis zum Platz der Deutschen Einheit tauscht die KVG die heruntergefahrenen Gleise aus. Deshalb ist ab Montag, 17. Juli, bis Sonntag, 10. September in jede Richtung eine Fahrspur gesperrt. Vom 22. Juli bis 27. Juli werden die Straßenbahnlinien 4 und 8 zwischen den Haltestellen Am Stern und Sandershäuser Straße durch Busse ersetzt. Hier besteht die Möglichkeit zum Umstieg zu den Bahnen Richtung Lossetal oder Friedrich-Ebert-Straße. Vom 28. Juli bis 3. September verkehren die Bahnen beider Linien tagsüber wieder in diesem Abschnitt. In den Abendstunden werden sie weiterhin durch Busse ersetzt. Die Fahrten der Regiotram-Linien entfallen in diesem Bereich.

Südtangente

Durch die Großbaustelle auf der Südtangente gibt es seit Mai Behinderungen im Autobahnverkehr rund um Kassel. Die Einbahnstraßenregelung hat sich nach Einschätzung des Bauherren allerdings bewährt. Ab Montag, 24. Juli, wird ein weiterer Streckenabschnitt saniert und ausgebaut. Dann kann man nicht mehr am Auestadion das kurze Stück über die Fulda bis zur Anschlussstelle Waldau fahren. Bis zum Samstag, 19. August wird hier an der Fahrbahn und der Brücke gearbeitet.

Breitscheidstraße

Seit Ende Juni werden an der Breitscheidstraße neue Wasserleitungen verlegt. Bis Ende Oktober kommt es hier noch zu Behinderungen. Wegen der Sperrung im Bereich der Drei Brücken gibt es eine Pause bei den Arbeiten, damit die Umleitung funktioniert.

Querallee

Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Reginastraße werden Fernwärmeleitungen verlegt. Deshalb gibt es an der Querallee eine Sperrung für vier Wochen ab Montag, 17. Juli.

Forstbachweg

Ab dem Eibenweg bis zur Eisenhammerstraße kommen auch im Forstefeld Fernwärmerohre in die Straße. Ab Mitte August wird der Forstbachweg für vier bis sechs Wochen gesperrt. Die Umleitung in dieser Zeit wird ausgeschildert.

Wiener Straße

Die Fahrbahn der Wiener Straße und der anschließenden Gelnhäuser Straße ist durch den Schwerverkehr geschädigt. Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten vom 23. bis 28 August und vom 30. August bis 4. September.

Mattenberg

Ab der Wendeschleife Mattenberg bis Baunatal-Großenritte müssen Gleise und Schwellen ausgetauscht werden. Deshalb ist die Strecke der Straßenbahnlinie 5 vom 30. Juli bis 3. September für Bahnen gesperrt und wird durch Busse ersetzt.

Kleinere Baustellen

In der Witzenhäuser Straße werden Fernwärmeleitungen verlegt. Außerdem werden in der Holländischen Straße/Berliner Straße sowie in der Wolfhager Straße/ Zentgrafenstraße/ Frasenweg Ampeln ausgetauscht. In diesen Bereichen können die Arbeiten ohne größere Sperrungen ausgeführt werden. Deshalb ist mit nur geringen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Verschoben

Einige Baustellen sollten in den Sommerferien stattfinden, wurden aber verschoben. Unter anderem deshalb, weil die Baufirmen nur begrenzte Kapazitäten haben. Der Neubau der Damaschkebrücke soll jetzt ebenso im Herbst beginnen wie die vorbereitenden Arbeiten für die Fahrradstraße Königstor.

Ab Montag, 24. Juli, wird ein weiterer Streckenabschnitt auf der Südtangente saniert und ausgebaut. Archi © Pia Malmus

Wird in den Sommerferien zur Baustelle: Am Altmarkt müssen Weichen und Gleisbögen für die Straßenbahn erneuert werden. Deshalb kommt es hier in den nächsten Wochen zu Behinderungen. © Andreas Fischer