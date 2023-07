Von 350 zu 3000 Gramm: Kleinste Frühchen können Klinikum Kassel nach vier Monaten verlassen

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Marie (links) und ihre Zwillingsschwester Sophia wurden in der 23. Schwangerschaftswoche geboren. Mittlerweile wiegen sie drei Kilogramm und dürfen nach Hause. © Privat

Marie und Sophia sind die kleinsten Frühchen, die im Klinikum Kassel jemals geboren wurden. Nach mehr als vier Monaten können sie die Neonatologie verlassen.

Kassel – Vor gut vier Monaten sind die Zwillinge Sophia und Marie im Klinikum Kassel auf die Welt gekommen. Zu diesem Zeitpunkt, am 23. Februar, sind sie 23 Wochen alt und wiegen nur 580 und 350 Gramm. Sie sind die kleinsten Frühchen, die jemals im Klinikum geboren wurden – und die es geschafft haben. Denn Sophia hat bereits die Neonatologie verlassen, und auch ihre Schwester wird bald folgen und mit ihren Eltern nach Hause ziehen.

Dr. Dirk Müller, Oberarzt und ärztlicher Leiter der Neonatologie, arbeitet bereits seit 30 Jahren am Klinikum Kassel. Etwa 700 Frühchen werden pro Jahr auf seiner Station behandelt. Als Frühchen gelten alle Babys, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Doch nicht alle sind so winzig: Babys mit einem Gewicht unter 1500 Gramm gibt es im Klinikum nur etwa 70 im Jahr.

Bereits einen Tag vor der Geburt der Zwillinge kam die Mutter der beiden ins Klinikum. „Sie wurde von ihrem Gynäkologen geschickt, der die Gefahr einer Frühgeburt erkannt hatte. Das war gut, wir hatten Zeit, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen“, sagt Stefanie Lorbeer, Oberärztin in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Kassel.

Nur 580 Gramm: Sophia ist in der 23. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Ihre Schwester Marie hat nur 350 Gramm bei der Geburt gewogen. © Privat

Das Team aus Ärztinnen und Ärzten hatte bei der Untersuchung festgestellt, dass die Blutversorgung der Zwillinge ungleich war. „Die Mutter wollte die maximale Versorgung für beide. Als sich am nächsten Tag der Muttermund öffnete, haben wir die Babys per Kaiserschnitt geholt“, so Lorbeer.

Die Geburt war aufwendig. Alles musste schnell gehen, zwei Teams arbeiteten für die Zwillinge parallel. „Es ist optimal gelaufen“, sind sich Lorbeer und Müller einig. Vor allem bei Marie, die nur 350 Gramm gewogen hat, war der Zustand zunächst kritisch: „Sie hat nicht geatmet, ihr Herz-Kreislauf-System hat nicht funktioniert, weil sie eine enorme Blutarmut hatte“, zählt Müller auf. Über einen Notzugang durch die Nabelvene bekam Marie Blut zugeführt. „Mit jedem Milliliter Blut wurde dieses weiße Kind rosiger“, so der ärztliche Leiter.

Zentrum für Nordhessen Das Perinatalzentrum Level 1 im Klinikum Kassel ist das einzige in der Region. Das Zentrum ist personell und räumlich ausgestattet, um werdende Mütter und ihre Kinder bei Risikogeburten rund um die Uhr zu versorgen. Es gibt dort etwa 2500 Geburten im Jahr.

Ebenso wie ihre Schwester musste auch Sophia beatmet werden. Irgendwann atmeten die Frühchen eigenständig und benötigten dann nur noch eine Atemhilfe. „Hier hat das aber sehr lange gedauert. Sie haben immer wieder die Luft angehalten, und die Sauerstoffsättigung fiel rapide“, sagt Müller. Lorbeer stimmt zu: „Es war eine große Herausforderung für die Kinder. Ich war nicht sicher, ob das klappt.“

Alle Organe waren bei der Geburt schon vorhanden. „Aber sie waren noch sehr unreif“, so der Facharzt für Neonatologie. Frühchen vertragen deshalb noch keine Nahrung. Es besteht die Gefahr von Hirnblutungen oder einer Schädigung der Augen. Doch Sophia und Marie haben sich gut entwickelt. „Auswirkungen der extremen Frühgeburt können sich später noch zeigen. Aber derzeit sieht es danach aus, dass sie sich ganz normal entwickeln können“, sagt Müller.

Die Frühchen dürfen nach Hause: Stefanie Lorbeer mit Marie und Dr. Dirk Müller mit Sophia. Marie und Sophia kamen in der 23. Woche zur Welt. © Klinikum/nh

Vor ein paar Tagen wären die Babys in die 40. Schwangerschaftswoche gekommen. „Jetzt wäre die Geburt planmäßig gewesen. Die drei Kilogramm haben beide schon geknackt“, so Lorbeer. Für die Nachsorge der Zwillinge bleibt das Klinikum weiter Ansprechpartner. „Aber die Eltern selbst sind jetzt auch Profis“, sagt Müller.