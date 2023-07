Von der Fulda an den Mekong

Frühstück am Rande des Flusses: Monica Domeij-Gaul in ihrer neuen Heimat am Mekong. © Heike Knauff-Oliver

Monica Domeij-Gaul lebte einst in Kassel und ist nun in Laos zuhause

Luang Prabang/Laos – „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Die Augen der ehemaligen Kasselerin beginnen zu leuchten, als sie von ihrer ersten Begegnung mit dieser Region erzählt. Die Sonnenuntergänge von Monica Domeij-Gauls Gästehaus aus über dem Mekong und die angrenzenden Berge, sind spektakulär. Von der Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick auf den großen Fluss, der hier durch teils tiefe Schluchten das nordwestliche Laos durchfließt.

Üppige Gärten mit Palmen und tropische Blumen umgeben Domeij-Gauls „Jumbo Gästehaus am Mekong“. Der Duft von Jasmin durchströmt das kleine Paradies. „Ich liebe diesen Ort, er gibt mir und meinen Gästen neue Energie. Ich liebe mein Leben hier. Und das, was ich tue, liebe ich“, sagt sie und streichelt dabei Labradorhündin Frieda. Mit Frieda, sechs Katzen und vielen Reisenden aus aller Welt – auch manchmal Gästen aus Nordhessen und Kassel – teilt Domeij-Gaul das herrliche Anwesen.

„Sabaidee“, so grüßt sie gerne. Es ist laotisch und heißt willkommen. Leidenschaft und Interkulturelles prägen das Leben der in Brasilien geborenen Österreicherin, die von 1984 bis 2006 in Kassel wohnte. Sie hat Ethnologie studiert und spricht mehrere Sprachen. Ihr Mann, Karsten Gaul, war Schauspieler am Staatstheater. Die Kultur, den Bergpark, das Viertel, die Friedrich-Naumann-Straße, ihr Umfeld und vor allem die Freunde in Kassel vermisst sie schon. Doch ihr Wunsch nach Veränderung ist größer. „In Deutschland könnte ich mit meiner kleinen Rente so nicht leben. Ich bin quasi der Altersarmut entflohen, die ja bekanntlich überwiegend Frauen betrifft“, erklärt sie ernst.

Für ein Kurzprojekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit kommt sie 2007 nach Laos. Mit einer Dolmetscherin und zwei Fotografen fährt sie in entlegene Gebiete und lernt Land und Leute kennen und lieben. Sie sieht, dass die Menschen trotz großer Armut doch froh und zufrieden sind: „Ich hab gemerkt, dass mir das Land guttut. Man muss hier einfach runterkommen, mehrere Gänge zurückschalten.“ Nach Vertragsende bleibt sie. Ihre Zuneigung gilt den Tieren, besonders den Elefanten. Im Dschungel bei Hongsa bietet sie Touren mit den Dickhäutern an.

Seit 2016 lebt sie in Luang Prabang , der ehemaligen Kaiserstadt von Laos und jetzt Weltkulturerbe: „Hier geht alles langsamer, es wird keine Perfektion erwartet. Wenn auch der Standard bei Weitem nicht mit Deutschland zu vergleichen ist, gibt es hier mehr Lebensqualität“, erzählt sie lächelnd, zündet sich genussvoll eine Selbstgedrehte an und schaut träumend den Schiffen auf dem Fluss nach.

Monica Domeij-Gaul ist bekannt und beliebt. Genauso wie ihre „La Mama-Dinner“, zu denen sie alle zwei Wochen einlädt. Da bringt sie nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch gute Freunde, namhafte Persönlichkeiten und durchreisende Gäste aller Nationen an ihren großen Tisch auf der Veranda. „Ich habe schon immer gern gekocht. 1992 habe ich die Künstler der documenta 9 bekocht“, erinnert sie sich. Ihre Kochkünste haben sie in der Pandemie gerettet: „Während Corona gab es keinerlei finanzielle Unterstützung. Menschen hier mussten sehen, wie sie überleben, besonders ältere Menschen hat es hart getroffen.“

Wenn man in der Region nach Monica fragt, weiß jeder sofort, wer gemeint ist: „Ah, die Deutsche, die so gut kochen kann“, antwortet fast jeder Tuktuk-Fahrer. Monica Domeij-Gauls hausgemachte Marmeladen schätzt man in namhaften Hotels der Region. Als Puscherin ist sie bekannt, als eine, die anpackt. Die Menschen achten und verehren sie. Irgendwie ist sie eine von ihnen geworden.

Die Mutter der Wasser oder auch die Lebensader Asiens, so wird der Mekong genannt, weil der Fluss auf fast 3540 Kilometer Länge Millionen Menschen aus fünf Ländern ernährt. Der Fluss hat es Monica Domeij-Gaul angetan – ebenso wie die Menschen: „Ich habe mich in dieses charmante und immer noch entspannte Land am großen Mekong verliebt. Es war meine beste Entscheidung, nach Laos zu ziehen. Ich bin angekommen.“

Sie ist zufrieden mit ihrem Leben und grüßt aus der Ferne mit einem herzlichen „Sabaidee“ die Menschen, die Freunde, alle, die sie kennen in der Fuldastadt Kassel.

Im Internet unter: jumboguesthouse.com

Sonnenuntergang im kleinen Paradies: Das ist der Blick, der sich Monica Domeij-Gaul nun von ihrem Gästehaus in Laos aus bietet. © Heike Knauff-Oliver