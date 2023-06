Abertausende feierten Kiez-Party im Vorderen Westen

Von: Katja Rudolph

Proppenvolle Friedrich-Ebert-Straße: Tausende Menschen tummelten sich bis in den späten Abend im Quartier. Zwischen Annastraße und Bebelplatz hatten Fußgänger freie Bahn. © Andreas Fischer

Das Quartierfest im Vorderen Westen war voller denn je: Bei bestem Wetter flanierten tausende Menschen über die Friedrich-Ebert-Straße, die an dem Abend für den Verkehr gesperrt war.

Vorderer Westen – Vom Quartierfest kann schon längst nicht mehr die Rede sein: Wenn die Geschäftsleute und Gastronomen zwischen Bebelplatz und Annastraße einladen, ist ganz Kassel auf den Beinen. Am Samstag erreichte die Party im Gründerzeit-Kiez die Dimensionen eines veritablen Stadtfests. Geschätzte 20 000 Menschen aller Generationen flanierten über die Friedrich-Ebert-Straße, genossen Live-Musik, kühle Getränke und Kulinarisches.

Vor allem die Stimmung beim Quartierfest sei einzigartig, war von nahezu allen Gästen zu hören. In der Tat feierten die Massen bis zum späten Abend friedlich und entspannt auf der für Trams und Verkehr gesperrten Straße. „Es ist einfach der schönste Stadtteil“, sagte Katrin Bergmann, die mit ihren Freundinnen Alina Bürgener und Svenja Caracciolo ein Glas Wein vor dem ehemaligen Sternerestaurant Voit genoss. Dort will das Bistro „Stadt Land Fluss“ bald eine Dependance aufmachen und gab mit Outdoor-Bar und DJ eine erste Visitenkarte ab.

Das besondere Flair beim Fest im Vorderen Westen hat sich bis Ahnatal herumgesprochen. Von dort waren Lisa und David Oschmann mit ihren Töchtern auf eine abendliche Runde im Trubel gekommen. „Man trifft hier so viele Leute“, sagt Lisa Oschmann. Tochter Jona fand das Beste den Aufstieg auf den Kirchturm der Friedenskirche. Eine Bratwurst auf die Hand gehörte natürlich auch zum Abendprogramm.

Neben Sehen und Gesehenwerden bot die Stadtteilparty auch jede Menge fürs Ohr: Viele Geschäftsleute hatten Musiker engagiert, sodass beim Flanieren auf der 1,5 Kilometer langen Feiermeile ein Straßenkonzert ins andere überging.

Vor dem Geschäft „Habselig“ trat mit Rainer Rompel und Erik Neumeyer ein echtes Nachbarschafts-Duo auf. Die beiden wohnen 100 Meter Luftlinie entfernt im selben Haus und haben so auch musikalisch zusammengefunden. Auftritte haben sie einmal im Jahr: beim Quartierfest.

Auch ein Newcomer, allerdings in Kassels Modeszene, präsentierte sich dem Publikum. Aaron Elsner hat sich vor wenigen Wochen mit bunt gemusterten Hemden selbstständig gemacht, die er von einem Familienbetrieb aus Bali bezieht. So stattete er am Wegesrand auch den ein oder anderen Flaneur mit dem passenden Outfit für die Super-Sommer-Straßen-Party aus. (Katja Rudolph)

Partystimmung: Anna Bürgener (von links), Katrin Bergmann und Svenja Caracciolo genossen den Abend bei guter Musik und kühlen Getränken. © Andreas Fischer

Abendlicher Familienbummel: Lisa und David Oschmann aus Ahnatal genossen mit ihren Töchtern Jona (9) und Ida (7) das Flair in dem Kassler Kiez. © Andreas Fischer