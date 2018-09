Brand in Kassel: 95-Jähriger löste Feuer vor Tod wohl selbst aus

Der Brand entstand in einem Wohnhaus in der Kölnischen Straße in Kassel.

Vorderer Westen. Der Wohnungsbrand am Freitagnachmittag in der Kölnischen Straße geht wohl auf einen medizinischen Notfall zurück.

Nach Auskunft der Polizei wurde das Feuer offenbar durch den 95-jährigen Bewohner vor dessen Tod verursacht. Es gebe bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Das Feuer war gegen 15.30 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Kölnischen Straße in Höhe der Bismarckstraße ausgebrochen. Die Kriminalpolizei vermutet, dass der Bewohner einen medizinischen Notfall erlitten hat und in infolge dessen einen technischen Defekt eines Küchengerätes verursachte, das zum Brand führte. Zum genauen Hergang will sich die Polizei aber erst äußern, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Durch einen Feuermelder, der von einem Nachbarn wahrgenommen wurde, konnte die Feuerwehr schnell alarmiert werden und eingreifen. Trotzdem kam für den betagten Bewohner jede Hilfe zu spät.