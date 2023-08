Café Westend vor Betreiberwechsel: Schließung für Sanierung

Von: Bastian Ludwig

Sie arbeitet seit vielen Jahren im Café Westend: Sylke Wengler ist Mitarbeiterin bei Nicole Rinau. Sie präsentiert einen der beliebten selbst gebackenen Kuchen des Cafés. © Bastian Ludwig

Beim Café Westend im Vorderen Westen stehen ein Betreiberwechsel und eine sanierungsbedingte Schließung an.

Kassel - Gemütliche Wohnzimmeratmosphäre statt Schickimicki: Dafür steht das Café Westend an der Elfbuchenstraße seit seiner Eröffnung vor 23 Jahren. Am 23. September gibt die langjährige Pächterin Nicole Rinau das Café ab, dessen Stammgäste längst nicht nur aus dem Vorderen Westen zum Frühstücken oder Kaffeetrinken kommen. Rinau will sich anderen Projekten widmen. Der Vermieter hat bereits neue Pächter gefunden, die aber zunächst sanieren wollen, bevor sie dann das neugestaltete Café Westend mit ihrem Konzept neu eröffnen.

„Ich will einfach mal was anderes machen“, sagt die 44-jährige Rinau, wenn man sie fragt, warum sie das beliebte Café abgeben will. So plant die Reiterin, sich unter anderem in der Hufpflege ausbilden zu lassen und diese perspektivisch auch gewerblich anzubieten. Rinau macht keinen Hehl daraus, dass die Gastronomie ihre ganze Kraft gefordert habe. „Ich bin 24 Stunden im Kopf an der Arbeit und stehe morgens ab vier Uhr im Café, um Kuchen zu backen.“ In den Herbst- und Wintermonaten gingen 30 bis 35 selbst gebackene Kuchen am Tag über den Tresen. Insofern freue sie sich künftig auf mehr freie Tage und vor allem Wochenenden.

Die Anfänge: Dieser Artikel erschien im April 2000, als Isabell Weber das Café Westend eröffnete. © HNA-Archiv

Seit elf Jahren führt Rinau das Westend Café, das zuvor von drei anderen Pächtern geleitet wurde. Aber auch bevor sie als Pächterin die Leitung übernahm, hat sie bereits etliche Jahre im Café gearbeitet, das im Jahr 2000 von Isabell Weber eröffnet worden war. Weber hatte das Café als Hommage an das ehemalige „Hotel Westend“ an der Friedrich-Ebert-Straße (heute Adesso Hotel Astoria) benannt, das ihre Großeltern einst führten.

Rinau war vor über 20 Jahren – der Liebe wegen – von Kühlungsborn nach Kassel gekommen. Aus den vergangenen Jahren ist ihr vor allem die Corona-Zeit in Erinnerung: „Ich habe die Schließung auch genossen. Da ist zwar mein Erspartes draufgegangen, aber ich habe es genossen, mal nicht zu arbeiten.“ Eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter beschäftigt Rinau derzeit. Aber auch viele Stammgäste werde sie sicher vermissen. Deshalb plane sie am 23. September eine kleine Abschiedsfeier für Stammgäste, mit denen sie teilweise freundschaftlich verbunden ist. Zum 1. Oktober werde der Betrieb dann übergeben.

Beliebter Treffpunkt im Vorderen Westen: Das Café Westend an der Elfbuchenstraße 18. © Bastian Ludwig

Die neuen Pächter kommen aus Kassel, sagt Rinau. Allerdings wollten diese ihre Pläne erst später in die Öffentlichkeit tragen. Wie umfänglich deren geplante Sanierung sei, dazu könne sie nichts sagen. Auch weiß sie nicht, wie lange das Lokal – das weiter Café Westend heißen solle – für die Bauarbeiten geschlossen bleibt. (Bastian Ludwig)