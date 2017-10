Frühstückstest: Sapori D'Italia hat große Auswahl aber wenig Service

In der Sonne sitzen: Die wenigen Plätze vor dem Sapori D’Italia am Bebelplatz sind besonders beliebt.

Kassel. Fast 100 Kasseler Cafés ein vielfältiges Angebot zu Frühstück an. Beim HNA-Frühstückstest waren wir dieses Mal im Sapori D'Italia.

Gerade im Vorderen Westen ist die Dichte an Cafés und Frühstücksmöglichkeiten besonders hoch. Das Sapori D’Italia allerdings sticht hervor. Wer das kleine Ladenlokal direkt am Bebelplatz betritt, fühlt sich ein bisschen wie im Urlaub in Italien.

Ambiente

Es duftet nach Kaffee, frischen Croissants und Pizza. Die wenigen Tische im Innenraum sind besetzt, auch draußen ist am Testtag kein Platz mehr frei. Es herrscht reges Treiben. Viele holen sich auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee zum Mitnehmen. Wer in Ruhe frühstücken und sich dabei unterhalten möchte, für den ist das Sapori wahrscheinlich die falsche Adresse. Die Räumlichkeiten haben eine urige Atmosphäre, sind aber relativ dunkel, da der Innenraum keine Fenster hat.

Preis/Leistung

Die Angebote im Sapori sind auch für den kleinen Geldbeutel geeignet. Das „Semplice“ ist für 2,70 Euro das günstigeste Frühstück und beinhaltet ein Panino (italienisches Brötchen), Konfitüre, Butter und einen Kaffee. Das getestete Frühstück „Deliziosa“ bietet für 5,40 Euro zwei Panini, Käse, Konfitüre, Butter und einen Cappuccino.

+ Typisch italienisch: Neben Frühstück mit Panini-Brötchen gibt es auch frische Croissants, Focaccia und Kuchen. © Meyer

Auswahl

Es werden vier Frühstücksvarianten angeboten. Der Aufschnitt ist nicht der übliche Standard, sondern man merkt, dass er aus der Feinkosttheke des Ladens kommt. Außerdem gibt es beispielsweise Croissants, Focaccia oder Kuchen. Das Focaccia gibt es auf Wunsch warm oder kalt. Besonders zu empfehlen sind die italienischen Kaffeespezialitäten.

Service

Im Sapori muss man sich Kaffee und Frühstück selbst an den Tisch holen. Gezahlt wird an der Theke. Das Tellerfrühstück wurde allerdings in kürzester Zeit zusammengestellt, auch der Kaffee konnte sofort mitgenommen werden. Sonderwünsche bei der Zusammenstellung waren kein Problem. Laktosefreie Milch gibt es gegen einen kleinen Aufpreis.

Kontakt: Sapori d’Italia, Dörnbergstraße 1 direkt am Bebelplatz. http://sapori-kassel.de

Frühstückszeiten: Montag bis Samstag ab 8 Uhr geöffnet.

Der Frühstückstest wird verdeckt unternommen. Die Cafés sind nicht darüber informiert, dass sie getestet werden. Auswahl und Bewertung der Anbieter ist unabhängig von etwaiger Werbung.