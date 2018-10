Gruppe überfiel zwei Jugendliche in der Goetheanlage in Kassel 

Zwei Jugendliche wurden in der Goetheanlage in Kassel überfallen. Es handelt sich um ein Symbolfoto.

Ein Überfall auf zwei Jugendliche ereignete sich am Freitagabend in der Goetheanlage. Mehrere Personen hatten die beiden 17-Jährigen aus Kassel mit einem Messer bedroht, körperlich angegriffen und verletzt.

Letztendlich erbeuteten die Täter dabei nur 5 Euro Bargeld. Zu dem Raub war es gegen 21 Uhr in der Anlage, etwa in Höhe der Herkulesstraße 75, gekommen.

Nach eigenen Angaben der Jugendlichen waren sie auf dem Gehweg parallel zur Herkulesstraße von den Basketballplätzen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs und in Höhe des Spielplatzes an der späteren Tätergruppe vorbeigekommen. Von mehreren Personen aus der Gruppe sollen die beiden 17-Jährigen beleidigt, bedroht und angegriffen worden sein.

Einer der Täter soll sogar versucht haben, einen der beiden Jugendlichen mit dem Messer zu verletzen, was dieser aber abwehren konnte. Die beiden 17-Jährigen erlitten bei dem Raubüberfall Prellungen und Schürfwunden am Kopf und am Hals.

Erst als sie 5 Euro aushändigten, sollen die Unbekannten von ihnen abgelassen haben. Die nach dem Notruf eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern führte zur Festnahme von Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zur Beteiligung an der Tat dauern an.

Hinweise: 0561/91 00