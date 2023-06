Italienisches Restaurant eröffnet im Martini-Quartier

Im September startet Paar mit neuer Gastronomie im alten Sudhaus

+ © Bastian Ludwig Neuer Italiener im Sudhaus des Martini-Quartiers: Giulia Garau und ihr Partner Fatlum Ziberi (rechts) eröffnen im September ihr Lokal „06 Romanorum“. Darüber freut sich auch Sudhaus-Miteigentümer Matthias Foitzik (Mitte). © Bastian Ludwig

Im alten Sudhaus der ehemaligen Martini-Brauerei wird im September ein italienisches Restaurant mit Biergarten eröffnen. Damit wird das auf dem früheren Brauereiareal geschaffene Martini-Wohnquartier um ein gastronomisches Angebot erweitert.

Kassel - Betrieben wird das neue Restaurant von einem Paar, das bislang schon in Kaufungen eine italienische Bar geführt hat.

Eine ganze Weile haben die Eigentümer des historischen Sudhauses – allesamt Architekten mit dort ansässigen Büros – nach einem geeigneten Gastronomen für die Flächen im Erdgeschoss und den Außenbereich gesucht. Ein lange Zeit als Pächter gehandelter Betreiber war zwischenzeitlich abgesprungen, weil er ein weiteres Restaurantprojekt personell doch nicht stemmen konnte.

Mit Fatlum Ziberi und Giulia Garau wurden die Eigentümer des Sudhauses schließlich fündig. „Die beiden haben uns mit ihrer herzlichen Art sofort überzeugt“, erzählt Architekt Matthias Foitzik vom Büro Foundation 5+.

Das quirlige Paar führt bereits seit Herbst 2022 die „Bar’Roma“ in Kaufungen. Dort sei ihre italienische Küche so gut angekommen, dass sie schnell neue Herausforderungen suchten.

Um sich voll und ganz seinem neuen Projekt widmen zu können, will sich das Paar, das seit vier Jahren in Heiligenrode lebt, Ende Juli aus Kaufungen zurückziehen. Anschließend geht es in die heiße Phase zur Eröffnung des „06 Romanorum“ im Martini-Quartier. Wobei die „06“ sowohl für die Vorwahl von Rom stehe als auch für die Hausnummer des Sudhauses, erzählt Ziberi. Mit einfacher italienischer Küche und überschaubarer Speisekarte will der Gastronom, der selbst in der Küche steht, seine Gäste überzeugen: Eine Handvoll Antipasti, fünf bis sechs Pastagerichte, zwei Fisch-, zwei Fleisch- und zwei vegetarische Gerichte werde es geben. Zudem werden Pizza und Focaccia angeboten. Eine Besonderheit seien die Pizzen im römischen Stil, der sich durch einen dünnen, knusprigen Teig auszeichne, sagt Ziberi. Auf einer Mittagskarte sollen Menüs für die Mittagspause angeboten werden. Denn im und um das Martini-Quartier gibt es zahlreiche Firmen, deren Mitarbeiter Ziberi als Kunden im Auge hat.

Im Innenbereich des Backsteinbaus, wo aktuell noch der Ausbau läuft, werden auf 190 Quadratmetern die Küche und 13 Tische Platz finden. Es gibt einen kleinen Saal, der auch separat angemietet werden kann. Die Gäste können durch ein großes Fenster das Treiben in der Küche verfolgen. Transparenz sei ihm wichtig, sagt Ziberi. Auch werden in einer kleinen Trattoria italienische Produkte angeboten: Käse, Salami, Feinkost, Weine.

Die Öffnungszeiten sind zunächst von 11 bis 22 Uhr geplant. In der warmen Jahreszeit soll auch über den Nachmittag der Biergarten auf dem Platz neben dem Sudhaus bespielt werden. Das Paar will ab September zunächst schauen, wie sein neues Lokal ankommt, um dann eventuell die Öffnungszeiten anzupassen.

Das „Romanorum 06“ wird nicht das einzige gastronomische Angebot im Martini-Quartier bleiben. Im Herbst will die Bäckerei Ruch eine Filiale in der Siedlung eröffnen.