Unbekannte stellen Gullideckel senkrecht auf - Polizisten fahren dagegen

In Kassel haben Unbekannt einen Gullideckel geöffnet und senkrecht aufgestellt. Ausgerechnet ein Streifenwagen der Polizei fuhr dagegen.

Ein Streifenwagen ist am Samstagabend im Vorderen Westen gegen einen Kanaldeckel gefahren, den Unbekannte zuvor aus der Verankerung genommen und hochkant aufgestellt hatten. Die Beamten blieben unverletzt, am Funkwagen entstand Schaden, so Polizeisprecher Torsten Werner.

Kasseler Polizisten fahren gegen Gullideckel: Streifenwagen wurde beschädigt

Wie die Beamten berichten, fuhren sie mit der Streife auf der Freiherr-vom-Stein-Straße, zwischen Goethestraße und Friedrich-Ebert-Straße. Dort stießen sie gegen 23.15 Uhr am Fahrbahnrand gegen ein Kanalgitter, welches senkrecht in seinem Schacht steckte. Sowohl am Vorder- als auch am Hinterreifen entstanden Schäden. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt werden beim Polizeirevier Süd-West geführt.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter 0561/9100.