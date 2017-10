Keime im Wasser der Diakonie-Klinik in Kassel - Suche nach Ursache läuft

Kassel. Das Trinkwasser im Kasseler Diakonissen-Krankenhaus ist mit Fäkalkeimen belastet. Dies bestätigte am Montag eine Sprecherin der Agaplesion Diakonie Kliniken auf HNA-Anfrage.

Die Keime wurden bereits am 7. September bei Kontrollen festgestellt. Die Konzentration überschreite „geringfügig“ die Grenzwerte, so die Sprecherin.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt dürfen die Patienten seitdem das Leitungswasser im Krankenhaus nicht mehr trinken – entsprechende Warnhinweise befinden sich in den Zimmern. Duschen ist weiter möglich. In hochsensiblen Bereichen (Intensivstation, Säuglingsstation etc.) sind Filter angebracht worden. Die Suche nach der Ursache läuft noch. Die Keimbelastung betrifft nur die Klinik.