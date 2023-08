Wahlkampf in Kassel: SPD-Generalsekretär Kühnert wirft FDP-Minister Erpressung vor

Von: Matthias Lohr

Im angeblich kleinsten Biergarten der Welt: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (Zweiter von rechts) mit den heimischen Genossen (von links) Timon Gremmels (Bundestagsabgeordneter), Ron-Hendrik Hechelmann (Landtagskandidat) und Esther Kalveram (Landtagsabgeordnete) auf dem Rudolphsplatz im Vorderen Westen. © Dieter Schachtschneider

Die Kasseler SPD hatte zum Wahlkampf in den „kleinsten Biergarten der Welt“ geladen. Dort teilte Generalsekretär Kevin Kühnert ordentlich aus - auch gegen den Koalitionspartner FDP.

Kassel – Glaubt man Kevin Kühnert, hat er Hessens Ministerpräsident Boris Rhein etwas voraus. Beim Wahlkampfauftritt am Dienstag auf dem Rudolphsplatz kritisierte der SPD-Generalsekretär den CDU-Politiker nicht nur wegen dessen Politik, sondern auch, weil er angeblich unerkannt über die Straße laufen könne. Für einen Ministerpräsidenten sei dies zu wenig.

Kühnert wurde dagegen in Kassel schon von Weitem erkannt – auch wenn der 34-Jährige ganz unscheinbar auftrat, in schwarzem Hemd, schwarzen Jeans und schwarzen Sneakern. Auf dem Rudolphsplatz vor dem Chacal, wo sich abends das Party-Volk trifft, redete Kühnert mit dem Landtagskandidaten Ron-Hendrik Hechelmann über fehlende Wohnungen und Fachkräfte, die Berliner Ampelkoalition und die AfD. Etwa 60 Zuhörer waren in den „kleinsten Biergarten der Welt“ gekommen, wie die SPD ihren Treff nannte.

Landtagswahlkampf in Kassel: Kühnert präsentierte sich sachkundig und unterhaltsam

Hechelmann stellte die Fragen an den Gast so souverän, als moderiere er seit Jahren einen Polit-Talk auf Phoenix. Und Kühnert bewies einmal mehr, warum ihn viele für eines der größten politischen Talente des Landes halten. Ein SPD-Wähler sagte hinterher begeistert, Kühnert wäre der ideale Nachfolger von Olaf Scholz.

Kritiker werfen dem Kanzler nicht nur eine zu ruhige Hand, sondern auch mangelnde Rhetorik vor. Kühnert dagegen präsentierte sich ebenso sachkundig wie unterhaltsam. Der ehemalige Juso-Chef verteidigte die dauerkriselnde Berliner Ampel. Auch wenn die Arbeit „nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“ sei, funktioniere die Koalition: „Wir kommen schon zu unseren Ergebnissen.“ Ein Beispiel sei die Kindergrundsicherung.

Zugleich nahm er sich FDP-Justizminister Marco Buschmann vor, dem er eine „Erpressungsnummer“ vorwarf. Der Liberale verhindere einen besseren Mieterschutz, weil er mit Innenministerin Nancy Faeser über die Vorratsdatenspeicherung streite. Kühnert ahnt, dass ihm solche Aussagen Ärger bei der FDP einbringen werden, aber: „Wenn es um die Interessen der Mieter geht, bin ich humorlos.“

Kühnert über AfD: „Wer diese Partei stärkt, stärkt auch die, die zur Tat schreiten.“

An die Adresse von AfD-Wählern sagte er: „Wer diese Partei stärkt, stärkt auch die, die zur Tat schreiten.“ Dies war eine Anspielung auf den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der bei der Landtagswahl 2018 für die AfD Plakate aufgehängt hatte.

Während andere Spitzenpolitiker nach dem offiziellen Teil schnell wieder nach Berlin verschwinden, redete Kühnert noch mehr als eine Stunde mit den Menschen über deren Sorgen. Dietrich Thaden lobte hinterher Kühnerts „klare Aussprache“. Der Kasseler hofft, dass die SPD auch wegen Kühnert aus dem Umfrage-Tief kommt.

Michael Sasse von der Initiative „Offen für Vielfalt“ bat um ein Selfie, um seinen Sohn zu beeindrucken, der wegen Kühnert in die SPD eingetreten sei. Der Star sagte „Bähm“ und machte gleich eine ganze Selfie-Reihe.

Vermutlich wird er noch mehr Fotos in Kassel schießen. Nebenbei kündigte der Fußball-Fan an, den KSV Hessen im Auestadion sehen zu wollen. Kühnert wird sich wohl unters Volk in der Nordkurve mischen. Erkannt werden dürfte er auch dort. (Matthias Lohr)