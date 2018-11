Nach Unfall im Vorderen Westen weggefahren: Polizei sucht hellgelbes Auto

Der Fahrer eines hellgelben Fahrzeugs hat in der Nacht zum Montag im Vorderen Westen bei einem Unfall einen geparkten Pkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, teilt die Polizei mit. Der 50-jährige Besitzer eines weißen VW Passat hatte am Morgen den frischen Schaden an seinem Wagen, der in der Elfbuchenstraße, kurz vor der Hansastraße, in Fahrtrichtung Friedenskirche abgestellt war, festgestellt. Auf welche Art und Weise das hellgelbe Fahrzeug, das bei dem Zusammenstoß Lackspuren hinterließ, gegen den geparkten Pkw gestoßen war, ist noch unklar.

Hinweise auf den Unfallverursacher an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.