Plötzlich war der Bus weg: Autos wegen Baumschnitt abgeschleppt

Der Schreck war groß, als Wolf Schneider mit seiner Lebensgefährtin einen Ausflug machen wollte. Denn dort, wo er seinen Campingbus an der Goethestraße abgestellt hatte, stand er nicht mehr.

Schneider dachte zunächst an einen Diebstahl. Ein Anruf bei der Kasseler Polizei brachte aber zunächst Erleichterung, dann aber auch Ärger.

Schneider erfuhr, dass sein Bus zwei Tage zuvor abgeschleppt worden war. Die Stadt hatte die Parkbuchten an der Goethestraße benötigt, um dort Baumschnittarbeiten an den Platanen erledigen zu lassen. Bereits fünf Tage vor Beginn der Arbeiten seien entsprechende Parkverbotsschilder aufgestellt worden, so die Stadt. Schneider hatte von alldem nichts mitbekommen. „Dabei war ich noch einen Tag vor dem Abschleppen am Auto, um etwas herauszuholen. Ich habe keinen Hinweis am Fahrzeug entdeckt“, sagt er.

Bei einem Kasseler Abschleppdienst konnte er sich – wie vier weitere betroffene Halter auch – sein Fahrzeug schließlich wieder abholen. 200 Euro wurden dabei fällig. Schneider hält die Kosten und den Aufwand in solchen Fällen für vermeidbar. Dafür müsse die Stadt die betroffenen Halter aber rechtzeitig per E-Mail oder SMS darüber informieren, dass sie ihr Fahrzeug umparken müssen – denn nicht jeder schaue regelmäßig nach seinem Auto. „So ein System wäre bürgerfreundlich.“

Tatsächlich hatte die Stadt auch versucht, Schneider telefonisch auf dem Handy zu erreichen – und zwar kurz bevor sein Bus am Abschlepphaken hing. Schneider hatte den Anruf verpasst. „Es wäre doch ein Leichtes gewesen, mir kurz eine SMS zu schicken“, findet Schneider. Als er dies später bei der Stadt monierte, bekam er die Auskunft, dies sei zu aufwendig bei der Vielzahl der abgeschleppten Autos. „Für solche Fälle kann eine moderne Behörde doch mit Textbausteinen arbeiten.“

Nun hofft Schneider, dass sein Fall wenigstens dazu dient, dass andere Autofahrer auf die geltenden Regelungen aufmerksam werden.

Zu den Regelungen teilt ein Stadtsprecher auf HNA-Anfrage mit: „Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung muss eine Beschilderung mindestens drei Tage vor Durchführung einer Maßnahme aufgestellt worden sein. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Verpflichtung besteht, spätestens alle drei Tage nach einem im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Fahrzeug zu schauen und sich zu überzeugen, dass keine Veränderungen an der Beschilderung erfolgt sind.“ Wer etwa urlaubsbedingt längere Zeit abwesend sei, müsse dafür sorgen, dass dies von einer anderen Person erledigt werden kann.

Es sei überdies ausreichend, wenn die Behörde im Vorfeld einmalig versuche, betroffene Autofahrer telefonisch zu erreichen. Eine derartige Kontaktaufnahme sei zudem nicht verpflichtend.