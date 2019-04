Pudel auf Zebrastreifen überfahren: Fahrer kommt mit Geldstrafe davon

Ein 19-Jähriger überfährt in Kassel einen Pudel und haut anschließend ab. Vor Gericht leugnet der Mann zunächst, den Unfall bemerkt zu haben - bis der Richter deutliche Worte findet.

Der Mann aus Kaiserslautern hatte sich vor der Heimfahrt noch einen Kaffee am Bebelplatz geholt und wollte nun mit seinem Toy-Pudel auf dem Zebrastreifen die Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Der kleine Hund ging wie immer zwei Meter vor ihm. Plötzlich kam „wie aus dem Nichts“ ein Polo heran und überfuhr den Pudel. Der starb wenig später auf dem Weg zum Tierarzt. Der Unfallwagen war einfach weiter gefahren.

Wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung stand am Dienstag ein 19-jähriger Mann aus Kassel vor dem Amtsgericht. Der leugnete anfangs, überhaupt etwas von dem Unfall mitbekommen zu haben. An dem Zebrastreifen habe er niemanden gesehen.

Erst als Richter Pree den jungen Mann eindringlich auf die juristischen Folgen einer deutlich höheren Strafe hinwies, sollte er bei seiner Aussage bleiben, knickte der junge Mann ein. Ja, da sei schon möglicherweise ein Hund gewesen, sagte er nun und entschuldigte sich beim Halter des Tieres.

Richter Pree stellte das Verfahren daraufhin gegen Zahlung einer Geldbuße von 600 Euro und der Anordnung eines Verkehrssicherheitstrainings vorläufig ein.

+ Hier ist der Unfall passiert: Der rote Pfeil weist auf den Überweg am Bebelplatz. © Archivfoto: Jochen Herzog / Flugschule Kassel

Der Unfall hatte sich am 19. April vergangenen Jahres auf dem Bebelplatz ereignet. Der Angeklagte hatte seinen Bruder von der Schule abgeholt und war auf dem Heimweg.

Wagen erfasste das kleine, schwarz-weiße Tier

Mit etwa 40 Stundenkilometer rollte er mit dem Polo der Mutter auf den Zebrastreifen zu, ohne das Tempo zu verringern. Entsetzt mussten der Hundebesitzer und ein Mann, der mit seiner Tochter den Zebrastreifen von der anderen Seite überqueren wollte, mit ansehen, wie der Wagen das kleine, schwarz-weiße Tier erfasste. „Es gab einen Knall und ein rumpelndes Geräusch“, schilderte der Zeuge gestern das Geschehen. Der Besitzer legte sein verletztes Tier auf eine Decke und fuhr mit ihm zum Tierarzt, doch unterwegs starb der Pudel.

Der 19-Jährige war weiter gefahren, in die Lassallestraße abgebogen und hatte den Wagen in einer Seitenstraße geparkt. Zu Fuß seien er und sein Bruder zum Zebrastreifen zurückgelaufen, da sei aber niemand mehr gewesen. Er habe dann selbst die Polizei angerufen. Dass er weder bemerkt habe, dass da ein Hund war noch mehrere Menschen sich an dem Überweg aufhielten, nahmen ihm weder der Richter noch die Staatsanwaltschaft ab.

Aus dem Auto die Mutter angerufen

Zudem räumte er ein, dass der Bruder noch aus dem Auto heraus die Mutter anrief und ihr berichtete, sie hätten vermutlich gerade einen Hund überfahren.

Der Besitzer des Tieres, der sich für einen Vortrag in Kassel aufgehalten hatte, gab an, dass es ihm weder um die Erstattung der 1500 Euro gehe, die der Hund wert war, noch um eine Strafe für den jungen Autofahrer. „Aber eine Entschuldigung wäre schon angemessen gewesen“, sagte der 58-Jährige gestern als Zeuge.

Die gab ihm der 19-Jährige nun nach Rücksprache mit seinem Verteidiger. Der Mann aus Kaiserslautern nahm die Entschuldigung an und umarmte den jungen Mann.