Kein Michelin-Stern für Kassel: Restaurant Voit verliert Top-Auszeichnung

Seit fünf Jahren das Top-Restaurant in Kassel: Das „Voit“ an der Friedrich-Ebert-Straße besteht seit 2015 und war in den Jahren 2018 und 2019 mit einem Stern im Gastronomieführer Guide Michelin empfohlen.

Für das Restaurant Voit in Kassel (Hessen) gibt es in diesem Jahr keinen Michelin-Stern. Es herrscht große Enttäuschung und Niedergeschlagenheit nach der Entscheidung in Kassel.

Große Enttäuschung im Kasseler Restaurant „Voit“: In der aktuellen Ausgabe des Gastronomie-Führers Guide Michelin wird das Feinschmeckerlokal an der Friedrich-Ebert-Straße nach 2018 und 2019 nicht mehr mit einem Michelin-Stern empfohlen. Begründet wird solch eine Entscheidung der Sterne-Jury traditionell nicht.

Laut dem neuen Michelin-Führer, der am Freitag erscheint, behalten vier weitere Häuser in der Region ihren Stern: das „Philipp Soldan“ in Frankenberg/Eder, das „L’étable“ in Bad Hersfeld, das „La Vallée verte“ in Herleshausen und die „Genießerstube“ in Friedland. In Hessen haben 14 Restaurants einen Michelin-Stern, weitere drei sind mit zwei Sternen bewertet.

Wie alle Inhaber sternegekrönter Restaurants in Deutschland sah auch Sven Wolf vom Kasseler „Voit“ dem gestrigen Dienstag mit einem „mulmigen Gefühl“ entgegen. Gegen Mittag dann wurde aus der Anspannung Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, als die Gastro-Bibel Guide Michelin ihre heiß erwarteten Sternevergaben verkündete: Das Voit, das zwei Jahre in Folge einen Michelin-Stern trug, ist in der Pressemitteilung auf der Liste „Gestrichene Sterne Deutschland 2020“ aufgeführt.

+ Sven Wolf: Inhaber und Küchenchef des Voit. © Dieter Schachtschneider

Die Hiobsbotschaft, die traditionell nicht begründet wird, hatte Wolf erreicht, als er mit seiner Küchencrew bei der Vorbereitung des Tagesgeschäfts war. Vor einem telefonischen Statement musste sich der Spitzenkoch erst einmal sammeln. „Hier sind alle traurig und enttäuscht“, berichtete er dann. Und ließ durchblicken, dass er sich die Hintergründe des Sterneentzugs nicht erklären könne.

Restaurant in Kassel (Hessen): Urteil der Michelin-Stern-Jury wichtig und schicksalsprägend

Die Resonanz der Gäste im Voit habe ihm in den vergangenen Monaten „das absolute Gegenteil“ vermittelt, sagte Sven Wolf. „Wir haben uns stetig und ständig weiterentwickelt, daher trifft uns das jetzt umso mehr.“ Wie sich die Entscheidung der Michelin-Redaktion mittelfristig auf seine Arbeit und sein 2015 gegründetes Restaurant auswirkt, darüber wolle und könne er im Moment nicht nachdenken. „Ich brauche jetzt erst mal einen Tag frei.“

"Für das Voit macht man Umwege": Sven Wolfs hat vor einem Jahr seinen Michelin-Stern bekommen https://t.co/i3evo8ZKEA #kslive #kassel — Kassel Live (@kassellive) November 19, 2018

An Wolfs Reaktionen wird deutlich, wie gewichtig und schicksalsprägend die Urteile der Michelin-Sterne-Jury für Vertreter der Spitzenküche sind. „Man hängt total in der Luft, wir hatten ja null Informationen im Vorfeld“, schildert er das bange Warten auf die Sterne-Entscheidung. Die gibt mit den Ausschlag, inwieweit ein kulinarisch interessiertes und zahlungskräftiges Publikum über Stadt und Region hinaus bereit ist, für ein solches Restaurant längere Anfahrten oder einen Reise-Umweg in Kauf zu nehmen.

Bei Gourmets in Kassel und Umgebung hat sich das Voit in fünf Jahren seines Bestehens als feinste und kreativste kulinarische Adresse der Stadt etabliert. Viele Stammgäste und Freunde hätten sich gestern sogleich mit tröstenden und lobenden Worten gemeldet, berichtet Sven Wolf.

Kein Stern für Restaurant Voit in Kassel (Hessen): So arbeiten die Guide-Michelin-Tester

Der Guide Michelin gilt als internationale Referenz unter den Gastronomieführern. So werden die Sterne für ein Restaurant vergeben: Die Inspektoren des Guide Michelin kommen unangekündigt, bleiben in der Regel anonym und probieren die Menüs. Alle Tester sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichem Maßstab.

Alle Inspektoren haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bewertet werden die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung, der Geschmack, die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität. Eine Begründung für die Vergabe oder den Entzug eines Sterns gibt es aber nicht.

