Unbekannte brechen in Kasseler Autohaus ein

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Autohaus an der Breitscheidstraße eingebrochen. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Autohaus in der Breitscheidstraße eingebrochen und haben dort eine Kasse gestohlen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz muss sich der Einbruch zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, ereignet haben. Die Täter hätten die Plexiglasscheibe eines Rolltors eingeschlagen und sich darüber Zutritt zur Werkstatt verschafft. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)