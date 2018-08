Nach 22 Jahren: Power of Wrestling-Liga wieder zu Gast in Kassel

Karten an der Abendkasse

+ © privat/nh In der Stadthalle zu sehen: Der Winkinger-Krieger Nik Hellström (links) und Dennis „DanMain“ Zimmer. © privat/nh

Kassel. Über 20 Jahre ist es her, dass professionelle Wrestler in Kassel zu Gast waren. Am Samstag, 1. September, treten die Champions der Power of Wrestling-Liga in der Stadthalle gegeneinander an.