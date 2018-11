Herz außer Takt - Vorhofflimmern

In der Reihe „Hören, was gesund macht“ des Elisabeth-Krankenhauses in Kassel spricht am 29. November Prof. Martin Höher über Risikofaktoren, die Diagnose und moderne Therapiemöglichkeiten von Vorhofflimmern.

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden daran. Das Herz ist bei Vorhofflimmern völlig außer Takt. Es schlägt unregelmäßig und oft sehr schnell. Vorhofflimmern ist an sich nicht lebensbedrohlich. Unbehandelt drohen aber ernste Folgen wie ein Schlaganfall und Herzschwäche. Das Risiko an Vorhofflimmern zu erkranken, steigt mit dem Alter. „Tritt Vorhofflimmern neu auf, verspüren Betroffene einen schnellen, unregelmäßigen, pochenden Herzschlag. Häufig besteht Luftnot und die Patienten verspüren einen Druck im Brustkorb”, erklärt Prof. Martin Höher, Chefarzt für Kardiologie und Innere Medizin am Elisabeth-Krankenhaus Kassel. Sicherheitshalber sollten Betroffene in solchen Fällen einen Arzt aufsuchen. Insbesondere bei älteren Patienten kann Vorhofflimmern aber auch ohne Beschwerden bestehen und wird daher manchmal zufällig bei einer ärztlichen Untersuchung entdeckt.

Kardiologen haben verschieden Möglichkeiten, Vorhofflimmern zu behandeln. „Bei neuem Vorhofflimmern oder sonst weitgehend gesundem Herz strebt man eine Beendigung des Vorhofflimmerns an. Der effektivste Weg ist die elektrische Kardioversion durch einen Stromstoß”, erklärt Prof. Höher. Oft gelingt es dadurch, das Herz wieder in seinen regulären Rhythmus zu bringen: „Durch die Kardioversion übernimmt wieder der sogenannte Sinusknoten, der normale Taktgeber des Herzens, die Führung.“ Die Alternative ist, das Vorhofflimmern zu belassen und nur die Pulsfrequenz zu normalisieren, zum Beispiel durch den Einsatz von Betablockern. In beiden Fällen ist im Regelfall eine zusätzliche Blutverdünnung notwendig.

+ Prof. Dr. med. Martin Höher, Chefarzt Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin Wenn Vorhofflimmern nicht durch eine außergewöhnliche Belastung ausgelöst ist, wie zum Beispiel durch Alkohol, Schlafmangel, eine Operation oder eine schwere Erkrankung, tritt es oft mehrfach auf. Dies kann durch spezielle antiarrhythmische Medikamente oder aber durch elektrische Verödung der Ursprungsorte im Herzen verhindert werden. „Großen Erfolg hat die Verödung bei anfallsweisem Vorhofflimmern ohne wesentliche Erkrankung des Herzens”, so der Kardiologe.

Die häufigste Gefahr, die von Vorhofflimmern ausgeht, ist der Schlaganfall durch Blutgerinnsel vom Herzvorhof. Normalerweise pumpt das Herz in Ruhe ungefähr fünf Liter pro Minute und der Blutfluss im Herz ist relativ schnell. Bei Vorhofflimmern allerdings ist der Blutfluss in manchen Bereichen des Herzens sehr niedrig. Dies betrifft besonders den Rand und die Aussackungen wie das sogenannte linke Vorhofohr. Flimmern die Vorhöfe, kann es in diesen Bereichen des Herzens zur Bildung von Blutgerinnseln kommen. Löst sich ein solches Gerinnsel und gelangt mit dem Blutstrom in das Gehirn, kann es eine akute Verstopfung und einen Schlaganfall auslösen. Patienten mit Vorhofflimmern werden daher zum Schutz vor Schlaganfällen mit Blutverdünnern behandelt. Wenn eine medikamentöse Blutverdünnung nicht vertragen wird, kann das linke Vorhofohr alternativ mit einem implantierbaren Okkluder („Schirmchen“) verschlossen werden.

Beginn der kostenfreien Informations-Veranstaltung ist um 17 Uhr im Vinzenz-Saal des Elisabeth-Krankenhauses Kassel (4. OG). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Prof. Höher beantwortet dabei gerne persönliche Fragen. Eingeladen sind Betroffene und Interessierte. Das Elisabeth-Krankenhaus Kassel unterstützt damit die Aufklärungskampagne der Deutschen Herzstiftung zum Thema Vorhofflimmern.

Veranstaltungszeit:

Donnerstag, 29. November 2018, 17 Uhr

Referent:

Prof. Dr. Martin Höher, Chefarzt Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin

Veranstaltungsort:

Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Weitere Informationen finden Sie hier.