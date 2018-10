Wie schmeckt es bei WonderWaffel, MooN und Co.? Großer Waffel-Test in Kassel

Fünf Waffelläden haben in den vergangenen Jahren in Kassel eröffnet. Wir wollten wissen: Wo gibt es die beste Waffel? Ein Test.

Kassel. Gleich fünf verschiedene Waffelläden in einer Stadt – braucht es diese Vielfalt? Wir haben uns umgeschaut und waren überrascht: Keine Waffel gleicht in Kassel der anderen. Vier von fünf Waffelläden haben ihre Türen für unseren großen Test mit Video geöffnet. Grimmwald-Waffel hatte leider kein Interesse an der Berichterstattung. Wir beschränken uns daher auf das Waffel Café am Königsplatz, auf Sugar Waffel und WonderWaffle in der Mauerstraße sowie auf das MooN Coffee & Waffle in der Friedrich-Ebert-Straße. Schon diese Auswahl zeigt: Kasseler Läden bedienen ganz verschiedene Waffel-Geschmäcker.

Unser großer Waffel-Test im Video - so unterschiedlich schmeckt es in Kassel:

Der Test im Detail - hier finden Sie alle Infos im Fließtext:

Waffel Café am Königsplatz

+ Aynur und Kubilay Ürkmez sind stolz auf das Waffel-Angebot in ihrem Café am Königsplatz. © Knoll

Das Waffel Café am Königsplatz gab es schon vor der großen Kasseler Waffel-Welle. „Am Anfang haben wir noch vieles andere angeboten, von den Gästen kam aber das Feedback, dass unsere Waffeln einfach das Beste wären“, sagt Aynur Ürkmez, die das Café mit ihrem Mann Kubilay betreibt. Jetzt gibt es hier seit drei Jahren neben Heiß- und Kaltgetränken also nur noch Waffeln: herzhaft mit Lachs, Thunfisch oder getrockneten Tomaten und süß mit heißen Kirschen, Schmand, Eis oder anderen Leckereien.

Das Ambiente

Das Waffel Café sieht aus wie ein klassisches Café: gemütlich, schlicht mit schwarzen Stühlen, kleinen Lampen und Zimmerpflanzen. Das Ambiente lenkt nicht ab von dem einen Grund, aus dem wir hier sind: Waffeln.

Angebot und Preise

Waffeln gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Variationen: herzhaft mit würzigem und süß mit klassischem Waffelteig. Eine einfache Waffel mit Puderzucker gibt es für 3,50 Euro und die teuerste Waffel, der „Waffel King“ mit Schmand, Ananas, Pfirsich, Banane, Vanilleeis, Schokoladensoße und gehackten Pistazien, kostet 8,70 Euro.

Das Aussehen der Waffeln

+ Herzhaft mit Lachs und Sauerrahm und süß mit Schmand und Zimt: Im Waffel-Café kann man aus verschiedenen Kombinationen wählen. © Knoll

Pro Portion werden zwei kleine, eckige Waffeln serviert. Ich habe eine mit Schmand und Zimt-Zucker sowie eine mit Lachs und Sauerrahm bestellt. Hübsch sieht das aus, klassisch, ohne viel Schnickschnack. „Wir machen alles selbst“, betonen die Inhaber – auch den Sauerrahm.

Der Geschmack der Waffeln

Die herzhafte Waffel ist außen knusprig, innen schön fluffig und nur sehr mild gewürzt. Geschmacklich herrscht der Belag vor: Der Lachs ist frisch und lecker, zusammen mit dem Sauerrahm und dem Rucola ergibt das eine tolle Komposition. Der Teig der Schmand-Waffel mit Zimt und Zucker ist ebenfalls locker fluffig und natürlich süßer, aber nicht zu süß. Auch hier lenkt der Teig nicht vom Topping ab – die Kombination kann süchtig machen.

Fazit

Das Waffel-Café bietet leckere herzhafte und süße Waffelvariationen im klassischen Café-Ambiente. Es ist gemütlich und ruhig, die Waffeln schmecken wie am Kaffeetisch bei Oma. Hier werden Gäste glücklich, die keinen Schnickschnack brauchen und aus klassischen sowie ungewöhnlichen Kombinationen ihren Liebling auswählen möchten.

WonderWaffel

+ Ursprünglich aus Berlin: Nun hat auch in Kassel ein WonderWaffel eröffnet. © Knoll

Er ist der jüngste Waffelladen in Kassel – und bei den jüngeren Leuten wohl schon der bekannteste, denn WonderWaffel ist eine Kette aus Berlin. Anfangs verkauften die Gründer ihre Waffeln in einem Kreuzberger Café als „Obstdöner“, inspiriert aus Istanbul, wo an Ständen bereits Obst und Süßigkeiten in Waffeln eingewickelt wurden. In Berlin brachte es das Konzept im Jahr 2012 zu großer Bekanntheit. Heute gibt es WonderWaffel-Filialen in 31 Städten, geplant sind weitere Läden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA und Dubai. Die Filiale in Kassel eröffnete am 30. August.

Das Ambiente

Wie in allen WonderWaffel-Filialen ist es hier schreiend bunt: Stühle, Blumentöpfe und Wände sind blau und lila und in der Vitrine stehen bunte Süßigkeiten, buntes Obst und noch bunteres Eis. Der Aufbau erinnert tatsächlich an einen Dönerladen: Man bestellt an einer Theke, das Angebot steht auf Tafeln an der Wand geschrieben, zubereitet wird sofort. Während man auf seine Waffel wartet, kann man zur lauten Popmusik mit dem Kopf nicken oder die kleine Tafel mit der Aufschrift „#WonderWaffel“ entdecken. Stimmt, man könnte ja schnell ein bunt-fröhliches Foto machen und es direkt mit diesem Hashtag auf Instagram posten. Praktisch ist hier nämlich: Nicht nur der Laden ist absolut instagrammable, sondern vor allem natürlich das Essen. 52.500 Instagram-Posts beweisen das.

Angebot und Preise

+ Er führt die Kasseler Filiale von WonderWaffel: Halim Gülmez. © Knoll

Bei WonderWaffel gibt es nicht nur fertige Kreationen wie „Cookies & Cream“ oder „Tropical“, man kann sich seine Waffel auch selbst zusammenstellen. Zur Auswahl stehen Soßen, Früchte, Toppings, Süßigkeiten und Eissorten. Die günstigste Variante kostet 4,50 Euro, für Extras wie Beeren, Kekse und Eiskugeln kommen 60 Cent oder 1 Euro dazu. Außerdem bietet WonderWaffel auch WonderShakes an, die man sich – klein ab 3,80 oder groß ab 4,20 Euro – ebenfalls selbst aus Soßen, Obst, Süßigkeiten und Eis zusammenstellen kann. Besonders sind auch die Eissorten: Milchschnitte und Marshmallow gibt es hier beispielsweise. Dazu werden Heiß- und Kaltgetränke angeboten.

Das Aussehen der Waffeln

+ Sehr schokoladig: Früher hieß die WonderWaffel Obstdöner. © Knoll

Die Waffeln sehen bunt und kreativ aus. Sie sind wie ein Döner gefaltet, Obst, Soßen, Süßigkeiten und Eis sind die Füllung. Neben dem Obst-Döner steht außerdem der Name des Gastes in Schokosoße. Das sieht so toll aus, dass man es sofort fotografieren und seine Freunde damit auf möglichst vielen sozialen Netzwerken hungrig machen möchte.

Der Geschmack der Waffeln

Zuerst schmeckt man vor allem Schokolade. Die Waffeln sind damit durchdrängt, sodass der Teig etwas untergeht. An Ecken ohne Schokolade schmeckt man dann: Er ist weich und süß. Das Obst ist dazu erfreulich erfrischend. Noch süßer als die WonderWaffel ist der WonderShake. Durch Kekse und Sahne wird er sehr cremig – mir persönlich ist die Mischung aber deutlich zu zuckrig.

Fazit

WonderWaffel ist der Fastfood-Imbiss unter den Waffelläden in Kassel. Junge Gäste, die laute Musik und süße Schokobomben mögen, ihr Essen gern fotografieren und kein Problem damit haben, auch mal in der Schlange zu stehen, sind hier genau richtig. Das Tolle an WonderWaffel: Die Gäste können der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und ihre Lieblingswaffel zusammenstellen.

MooN Coffee & Waffle

+ Das MooN befindet sich in der Friedrich-Ebert-Straße. © Knoll

Am Rande des Vorderen Westens in der Friedrich-Ebert-Straße 1 hat im April 2018 MooN Coffee & Waffle eröffnet. Ein Café, das sich vor allem den Waffeln verschrieben hat. Anfangs hat das noch gar nicht geklappt, gibt Betreiber Ben Dost zu: „Der Teig war Matsch und Gummi“, sagt er lachend. Doch dann habe er eine ältere Dame aus einem benachbarten Dorf getroffen, die ihm mit ihrem Familienrezept weitergeholfen habe: Seitdem arbeiten er und seine acht Servicekräfte mit diesem alten, nordhessischen Rezept. Und seitdem seien seine Waffeln super. Das wollen wir doch gleich mal testen.

Das Ambiente

Für sein Café hat sich Dost Inspiration aus Paris geholt: Theke, Fußboden und Tische sind aus altem Holz, nichts von dieser Einrichtung kann man im Bauhaus kaufen – die Stühle sind individuell zusammengewürfelt. Es gibt ein Klavier, Holzregale mit Weingläsern und von der Decke baumeln stylische Glühbirnen. „Es kommen viele Gäste aus dem Vorderen Westen“, sagt Dost – und genau darauf scheint dieses Café abzuzielen: Es ist hip und gleichzeitig ruhig und gemütlich.

Angebot und Preise

+ Sie trifft man regelmäßig im MooN: Ben Dost, den Inhaber des Cafés, und eine seiner Servicekräfte, Janina Seidel. © Knoll

Das MooN bietet herzhafte und süße Waffeln an. Wer will, kann sie sich selbst aus unterschiedlichen Belägen zusammenstellen oder vorgeschlagene Kreationen auswählen. Darunter: „Peanut Banana“ oder „Caprese“. Ohne alles kostet die Waffel 2,50 Euro, beispielsweise mit Schokofüllung, Schoko-Eis, Mandeln, Haselnüssen, Karamellsoße und Vanillesoße landet man bei 7 Euro. Samstags gibt es außerdem belgische und sonntags vegane Waffeln.

Das Aussehen der Waffeln

Ich habe mich für eine süße „Strawberry Mint“ mit Erdbeeren, weißer Schokolade, Minze, Mangosoße und Nüssen sowie für „Avocado MooN“ mit Rucola, Avocado, Pesto, Balsamico und Sesamsamen entschieden – und mich über beide Entscheidungen riesig gefreut. Schon das Aussehen überzeugt: Das MooN nutzt für die Waffeln Bubble-Waffeleisen, sodass Waffeln mit großen Blasen entstehen. Gemeinsam mit dem Belag sehen sie aus wie kleine Kunstwerke.

+ Mit Erdbeere und Minze sowie mit Avocado und Rucola: So sieht die MooN-Waffel aus. © Knoll

Der Geschmack der Waffeln

Der herzhafte Teig schmeckt würzig, kräftig und super knusprig. Zusammen mit dem Salat und der Avocado ist das wirklich ein ungewöhnliches Geschmackserlebnis, das mit den klassischen Waffeln von Omas Kaffeetisch gar nichts mehr zu tun hat – und das ich uneingeschränkt jedem empfehlen kann. Die süßen Waffeln schmecken schon vertrauter, aber nicht weniger köstlich. Sie sind nicht zu süß und ebenso kross knusprig wie die Herzhaften. Die selbstgemachte Mangosoße ist fruchtig und passt hervorragend zur weißen Schokolade, der Minze und den Erdbeeren. Einfach toll.

Fazit

Das MooN bietet nicht nur eine gemütliche Atmosphäre und eine stylische Einrichtung, sondern auch ganz ungewöhnliche Geschmackserlebnisse. Vor allem der herzhafte Waffelteig überzeugt auf ganzer Linie. Dieses Café ist für Gäste geeignet, die in Ruhe ihr Gebäck genießen wollen und dabei für spannende, neue Kreationen offen sind.

+ In der Mauerstraße befindet sich Sugar Waffle. © Knoll

Farbenfroh, jung und kreativ wirkt „Sugar Waffel“ in der Mauerstraße. Dieser kleine Laden ist ein Familienbetrieb, der im Jahr 2016 öffnete: Göcke Hurmaci führt ihn gemeinsam mit ihrem Mann Kadir und dessen Bruder Mirac Hurmaci, der Teig wird nach Familienrezept zubereitet. Das Konzept erinnert mich zunächst an WonderWaffel – schnell entdecke ich aber auch einige Unterschiede.

Das Ambiente

Der Laden ist zwar ähnlich bunt und verspielt wie der Konkurrent aus Berlin, allerdings etwas zurückhaltender. Die Musik ist leiser, insgesamt ist es etwas ruhiger und persönlicher eingerichtet. Die Möbel sind bunt zusammengewürfelt, dazwischen stehen Tische und Bänke aus Holzpaletten und eine gemütliche Couch. An der Theke stehen aber ähnlich wie bei WonderWaffel buntes Obst, Schokostreusel und viele farbenfrohe Süßigkeiten zur Auswahl.

Angebot und Preise

Jeder kann sich seine Sugar Waffle aus verschiedenen Extras selbst zusammenstellen: Zur Auswahl stehen für die Basic-Waffel für 4,50 Euro Soßen, Früchte und Toppings wie Nüsse oder Schokoraspeln. Für 60 Cent gibt es Süßigkeiten und für 1 Euro eine Eiskugel obendrauf. Außerdem werden Sugar Shakes, also Milchshakes mit Soßen, Süßigkeiten, Obst und Eis, und Sugar Cream angeboten. Bei letzterem werden Eis und Toppings mit Waffelherzen in einem Glas serviert.

Das Aussehen der Waffel

+ Mit weißer Schokolade: Bei Sugar Waffle wird der Name des Gastes auf den Teller geschrieben. © Knoll

Das Aussehen ist der WonderWaffel ziemlich ähnlich: Die Waffel ist herzförmig, bunt und hübsch hergerichtet, die Extras liegen in der zusammengeklappten Waffel. Daneben steht der Name des Bestellers in weißer Schokosoße.

Der Geschmack der Waffel

Die Waffel ist weich und fluffig, der Belag fruchtig frisch, die Schokosoße nicht zu viel und nicht zu wenig. Dass der Teig selbstgemacht ist, schmeckt man – er hat genau die richtige Süße. Da möchte man gar nicht mehr aufhören zu essen.

Fazit

Sugar Waffle ist ein gemütliches, kreatives Café, in dem das Berliner Konzept des Obstdöners mit einem Kasseler Familienrezept verbunden wird. Lohnt sich für alle, die es bunt mögen – aber nicht zu wuselig – und ihre Waffel selbst zusammenstellen wollen.