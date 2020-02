Hier blüht Ihnen was: Frühjahrsausstellung eröffnet am Samstag

Inspiration für den Garten und mehr: Die Frühjahrsausstellung eröffnet am Samstag in den Messehallen.

Kassel – Der Frühling naht: Ein sicheres Zeichen dafür sind nicht nur die Krokusse, die schon überall blühen, sondern auch die Frühjahrsausstellung, die bevorsteht. Am Samstag, 29. Februar, eröffnet die Ausstellung in den Kasseler Messehallen. Bis zum 8. März wird sie wieder Tausende Besucher locken.

Die Aussteller der Frühjahrsausstellung in Kassel

Ungefähr 400 Aussteller werden sich präsentieren. Die Bandbreite der Produkte und Dienstleistungen ist wie immer vielfältig: Sie reicht von der Beratung für Eigenheimbesitzer und Neubauinteressenten bis hin zu Haushaltsartikeln, Automobilen und Wellnessprodukten.

Kassel: Die Sonderschau im Frühjahr

Zu jeder Herbst- und Frühjahrsausstellung in Kassel gehört eine Sonderschau. Diese widmet sich diesmal in den Hallen 10 und 11 dem Thema „Kunstgarten – Gartenkunst“. Zu sehen gibt es viele Accessoires für die Gestaltung der heimischen Grünanlage.

In unterschiedlichen Bereichen können sich die Besucher inspirieren lassen. So kann man im „Garten der Sinne“ an Blüten riechen und Kräuter erraten. Im Gartenbereich „Wände“ werden vertikale Gärten präsentiert, und im „Genussgarten“ sorgen tropische Zitrusfrüchte und Olivenhaine für mediterranes Flair. Zudem lädt der „Cafégarten“ zu einer Pause ein.

Die „Kreativwelt“ der Frühjahrsausstellung in Kassel

In Halle 5 dreht sich alles um Kreativität und Handgemachtes. So werden etwa Workshops angeboten zu Themen wie „Kreatives mit Stempel und Papier“, „Upcycling-Nähen: Aus Socke wird Hase“ oder „Nähen für Frühchen“. Zudem ist auch die kulinarische Kreativität der Hobbybäcker gefragt: So finden verschiedene Torten-Workshops und ein Tortenwettbewerb statt.

Kassel: Die Modellbauer der Frühlingsausstellung

Die Interessengemeinschaft Modellbau Hessen präsentiert sich in Halle 8. Weil das Interesse in den vergangenen Jahren so groß war, wurde der Bereich auf mehr als 600 Quadratmeter vergrößert.

Modellbauer und Interessierte können sich auf ferngesteuerte Autos, Modellbahnen und ferngesteuerte Schiffe und Traktoren freuen.

Frühlingsausstellung Kassel: Das Kinderprogramm

In Halle 8 und 9 wird ein Programm für den Nachwuchs geboten: Schmink- und Tattoo-Aktionen gibt es ebenso wie ein Piratenschiff und einen Weltraum-Malwettbewerb. Zudem können Eltern ihre Kinder im „Kids-Club“ betreuen lassen. An den Wochenenden können die Kinder selbst kreativ werden und Figuren aus selbsthärtender Masse formen, Nähkurse absolvieren oder Cupcakes verzieren.

Der Lernort Natur auf der Frühlingsausstellung Kassel

Wie jedes Jahr spielt auf der Frühjahrsausstellung auch die Natur eine Rolle. Beim „Lernort Natur“ präsentiert sich der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Besucher können auf eine Entdeckungsreise durch die heimische Tier- und Pflanzenwelt gehen. bal

