Raubüberfall auf Supermarkt in Kassel: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Ein Supermarkt im Kasseler Stadtteil Waldau ist am Samstagabend überfallen worden. Das teilte die Polizei soeben mit.

Gegen 20.50 Uhr betrat ein Unbekannter den Markt und richtete eine Schusswaffe auf eine 26-jährige Kassiererin. Nachdem sie ihm Bargeld gegeben hatte, verließ der Mann mit der Beute den Supermarkt in unbekannte Richtung.

Wie viel Geld gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Um welchen Supermarkt es sich handelte, wollte die Polizei auf Nachfrage ebenfalls nicht sagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

etwa. 1,70 Meter groß

schlanke Figur

bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, dunkler Kleidung und einem schwarzen Tuch vor dem Mund

mit einer Schusswaffe bewaffnet

hatte einen Leinenbeutel dabei

Die umfangreichen Fahndungen hätten bisher noch nicht zu einer Festnahme geführt, so die Polizei. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Hier liegt der Kasseler Stadtteil Waldau

Erst vor gut einer Woche hatte eine Serie von bewaffneten Raubüberfallen in Stadt und Kreis Kassel für Schlagzeilen gesorgt. Nach diversen schweren Überfällen hat die Polizei ein mutmaßliches Räuber-Quartett festgenommen, darunter eine 15-Jährige.