Motorradfahrer auf B83 in Kassel tödlich verletzt

Kassel. Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Freitag gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 83 bei Kassel-Waldau. Dabei erlitt ein 24-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen – der Mann starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Nach dem Stand der Ermittlungen am Freitagabend war der Mann aus Niestetal mit seinem Motorrad auf der vierspurigen Hauptverkehrsstraße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Unfallstelle überholte er einen auf der rechten von zwei Spuren fahrenden Wagen mit Anhänger. Dabei verlor er aus bislang unbekannter Ursache offenbar die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte frontal mit einer auf dem Mittelstreifen stehenden Straßenlaterne. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 4000 Euro, heißt es im Polizeibericht.



Gutachter eingeschaltet



Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Kasseler Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Die Bundesstraße 83 blieb am Freitag bis gegen 19 Uhr teilweise gesperrt. Der Straßenverkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Es kam im weiteren Umkreis zu längeren Staus. (ius)

Hinweise zu dem Unfall an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.