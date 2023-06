Container-Anbau der Schule Waldau: Aus für Kassels erste vertikale Farm

Von: Andreas Hermann

Anfang Mai 2022 an der Offenen Schule Waldau präsentiert: der umgebaute Schiffscontainer, Kassels erste vertikale Farm. © zeigt darin den Biologiestudenten Jonas Bonas bei der Inbetriebnahme. archivfotos.: andreas fischer

Offene Schule gibt documenta-Nachhaltigkeitsprojekt auf

Waldau – Das zur documenta fifteen an der Offenen Schule Waldau (OSW) gestartete Nachhaltigkeitsprojekt „osVVertical“ ist gescheitert. Kassels erste vertikale Farm – ein zum Anbau von Salat, Gemüse und Kräutern umgebauter Schiffscontainer – ist seit Spätherbst außer Betrieb. Wegen der Kosten und des Aufwandes, die der Betrieb verursacht, will die Schule den Container abstoßen. Vor mehr als einem Jahr hatte sie ihn mithilfe von Sponsoren für rund 77 000 Euro (inklusive Transport) erworben.

Die Container-Farm auf dem Schulhof an der Stegerwaldstraße stehe zum Verkauf, räumt Erich Frohnapfel ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins und ehemalige OSW-Lehrer hat das Projekt von Anfang an begleitet. Er habe sich sogar mit Kollegen in Schweden den Container angeschaut und mit der vorherigen Betreiberin gesprochen, berichtet der 68-Jährige. Da sei man davon ausgegangen, man werde durch den Verkauf eines Teils der Ernte rund 8000 Euro im Monat einnehmen, womit der Betrieb kostendeckend möglich sei. „Das hat sich aber nicht so dargestellt. Es war relativ schnell klar, dass es nicht kostendeckend geht.“ Man habe das „ökonomisch unterschätzt“, meint Frohnapfel.

Was in Schweden ging, hat in Kassel nicht funktioniert – und lag laut Frohnapfel nicht an den seit dem Ukraine-Krieg enorm gestiegenen Energiekosten. Die Probleme hätten schon früher bestanden. Die Stromkosten beliefen sich auf über 1000 Euro im Monat. Wegen zu weniger Kunden sei es nie zur vollen Auslastung gekommen. Die Ernte sei erst eine Woche später als geplant reif gewesen. Frohnapfel: „Schnell ist zudem klar geworden, dass die in Schweden erzielten Verkaufspreise am Standort Kassel nicht zu erreichen sind.“

In der Container-Farm fand der Anbau nicht auf dem Boden, sondern vertikal an Säulen statt. Auf 30 Quadratmetern sollte darin eine Menge produziert werden wie auf einem 6000 Quadratmeter großen Acker. Und das bei nur 15 Liter Wasserverbrauch pro Tag. Unterstützt wurde das Nachhaltigkeitsprojekt auch von documenta, GWGpro, Stadt und der Firma Fehr.

Nach den Plänen sollten die in der OSW-Mensa nicht benötigten Salate und Co. etwa an Restaurants und Firmen verkauft werden. Den eigentlichen Betrieb sollten Schüler übernehmen. „Die Schüler haben das aber nie wirklich gemacht, jedenfalls nicht allein“, sagt Frohnapfel. Eigentlich sei für den Betrieb eine volle Arbeitsstelle nötig.

„Alles ist viel schwieriger gewesen, als wir gedacht hatten“, betont der 68-Jährige. Das endgültige Aus sei gekommen, als sich die ehrenamtlich tätige Agrarwissenschaftlerin Beate Deuker aus privaten Gründen habe zurückziehen müssen. Die Entscheidung zum Verkauf sei vom Förderverein in Abstimmung mit dem Mensaverein, dem eigentlichen Eigentümer, getroffen worden.

Nun wird der Container zum Verkauf angeboten. Man strebe den damaligen Kaufpreis von 67 000 Euro (ohne Transport) an. Es gebe Interessenten, aber noch keinen Abschluss, so Frohnapfel. Wird die vertikale Farm verkauft, soll mit den Sponsoren darüber nachgedacht werden, was mit dem Geld geschieht.

(Andreas Hermann)

Enttäuscht: Erich Frohnapfel vom Förderverein. © Hermann, Andreas

Bunt bemalt: Ende Juni 2022 gestaltete die Künstlergruppe Wajukuu den Container mit OSW-Schülern. © Fischer, Andreas