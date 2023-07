Trickdiebe stehlen Schmuck und Geld aus Wohnung in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eine Trickdiebin und ihr Komplize haben eine Frau in Waldau bestohlen. © Friso Gentsch/dpa

Eine hochbetagte Frau ist am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in der Görlitzer Straße in Waldau Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Kassel - Die Seniorin war bei ihrer Heimkehr gegen 11.15 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses von einer unbekannten Frau angesprochen worden, die sich als Mitarbeiterin des Notdienstes der Wohnungsbaugesellschaft ausgab, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Unter dem Vorwand, die Wasserqualität überprüfen zu müssen, gelangte die Unbekannte in die Wohnung. Während sich die Seniorin mit der Frau im Bad aufhielt und das Wasser laufen ließ, schlich sich offenbar ein unbekannter Komplize durch die angelehnte Tür in die Wohnung und stahl zunächst unbemerkt hochwertige Schmuckstücke und Geld aus dem Schlafzimmer. Kurz nachdem die Täterin gegangen war, bemerkte das Opfer den Diebstahl und rief die Polizei.

Von der falschen Mitarbeiterin der Wohnungsbaugesellschaft und ihrem Komplizen fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, sonnengebräunte Haut, dunkelbraune Haare, die zum Dutt gebunden waren, geschminkt, trug eine helle Bluse und eine dunkelbraune glänzende Steppweste.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die am Dienstag verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen haben und Hinweise auf die Trickdiebe geben können, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. (use)