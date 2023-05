Unbekannte stecken SUV in Kassel an

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben einen SUV in Waldau angesteckt. © PR

Ein grauer Seat Cupra Ateca ist in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr in der Nürnberger Straße (Waldau), nahe der ehemaligen B 83, wohl vorsätzlich angesteckt worden.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte ein Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten den auf dem Parkstreifen am Kleingartenverein abgestellten SUV gelöscht.

Allerdings sei der Pkw komplett ausgebrannt. Es sei ein wirtschaftlicher Totalschaden von 35 000 Euro entstanden.

Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen übernommen und das beschlagnahmte Fahrzeugwrack sowie die Brandstelle am Montag in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen sie davon aus, dass der Pkw vorsätzlich angesteckt worden war. Hinweise auf das Motiv des oder der unbekannten Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)