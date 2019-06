16-Jähriger nach Badeunfall am Bugasee in Kassel reanimiert

Rettungshubschrauber im Einsatz

Luftaufnahme vom Bugasee.

Ein 16-Jähriger musste am Sonntagnachmittag nach einem Badeunfall am Bugasee in Kassel reanimiert werden. Ein weiterer Junge kam ebenfalls ins Krankenhaus.