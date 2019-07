Kassel: Unbekannte brechen in Regierungspräsidium ein

Polizei: Kein Zusammenhang zum Mordfall Lübcke

In der Nacht zu Freitag ist in das Regierungspräsidium in Kassel eingebrochen worden. Die Polizei sieht derzeit keinen Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke.