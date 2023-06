Netzwerk nimmt Fahrt auf: Wandel in Automobilindustrie betrifft Nordhessen stark

Von: Barbara Will

Teilen

Der Automobilbau spielt in der nordhessischen Unternehmenslandschaft eine große Rolle. E-Mobilität, Umweltfreundlichkeit und Digitalisierung sind die großen Themen der Branche. Das © zeigt die Produktion von Hybridgetrieben im Volkswagenwerk Kassel in Baunatal. Foto: Sven Kühling

Nordhessens Automobilindustrie soll im Verbund fit gemacht werden. Drehscheibe und Strategieschmiede will das Transformationsnetzwerk Region Kassel (TRegKS) sein, das nun an den Start ging.

Kassel/Baunatal – Das vom Bund bis 2025 mit drei Millionen Euro geförderte Projekt wird vom Arbeitgeberverband Hessenmetall Nordhessen verantwortet. Beteiligt sind der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nordhessen, die Universität Kassel, der Verein für Sozialpolitik, Bildung und Berufsförderung (VSB, Kassel), sowie die Wirtschaftsförderung Region Kassel.

Fast jeder zweite Beschäftigte in Nordhessen verdient sein Geld direkt oder indirekt im Automobilbau, sagte der Landrat des Kreises Kassel, Andreas Siebert, bei der Auftaktveranstaltung am Dienstagabend in Baunatal. Der Wandel der Branche, die sukzessive den Verbrennermotor ausrangiert und zugleich auf Zukunftsthemen wie Automatisierung und Vernetzung der Fahrzeuge einschwenkt, betrifft die Region besonders.

Allein im Einzugsgebiet des Netzwerks sind 57 400 Arbeitsplätze der Automobilwirtschaft zuzuordnen, erklärte Hanno Kempermann, Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW Consult) und Mitautor einer Studie über Hessens Automobilwirtschaft. Von den gut 27 000 produktionsnahen Beschäftigten arbeitet fast jeder Dritte im Bereich der Verbrennermotoren.

Im Automobilbau stecken Umsätze und Wertschöpfung in Milliardenhöhe, Geld, das nicht nur in Konzernen verdient wird, sondern auch in vielen kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Kempermann empfahl deshalb dem Netzwerk, sich auf diese Betriebe zu konzentrieren, die oft mehr Hilfestellung bei er Transformation benötigten. Den Unternehmen riet er, Kernkompetenzen auf neue Geschäftsfelder zu übertragen und den Kontakt zu anwendungsorientierter Forschung zu suchen.

Doch was verlangen die Automobilbauer? „Manchmal fehlt die Transparenz“, sagte Julia Esterer, Geschäftsführerin des Tankfahrzeugspezialisten Ulrich Esterer (Helsa) in der von Amira El-Ahl moderierten Diskussionsrunde. Mittelständler wie ihr Unternehmen könnten nicht zu viele Investitionen gleichzeitig anstoßen. Der direkte Kontakt zu den Erstausrüstern – dazu zählen Fahrzeugbauer und Zulieferer – sei deshalb besonders wichtig.

„Wenn man über Veränderung spricht, spricht man über Menschen“ – und damit über Ängste, betonte Professor Oliver Sträter, Leiter des Fachgebietes Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Kassel. Die Unternehmen brauchten ein gutes Betriebsklima. Das VW Werk in Baunatal in dem 4000 der 15.500 Beschäftigten im Bereich Elektromobilität arbeiten, hat Workshops eingerichtet – die Beteiligten waren dabei hoch motiviert, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Werks, Carsten Büchling.

„Das Wichtigste ist, Sicherheit zu geben“, sagte Marco Gajewski, einer der Produktionsleiter im Mercedes-Benz Werk Kassel, das Nutzfahrzeugachsen, auch für E-Lastwagen baut. Das Geschäft mit konventionellen Antrieben dürfe nicht schlecht gemacht werden – noch verdiene es das Geld für die Innovationen.

In den Expertengruppen Arbeitsbeziehungen, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Qualifizierung, Mobilität der Zukunft und Standortentwicklung will das Netzwerk TRegKS den Wandel begleiten. Der VSB plant im September einen „Hackathon“, in dem Bildungskonzepte entwickelt werden sollen, die zum Umbau der Automobilwirtschaft passen.