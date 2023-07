Wanderhütte im Habichtswald bei Fällung zerstört

Von: Bastian Ludwig

Mächtige Buche stürzte bei Fällung auf Schutzhütte: Das © privat

Mehr als 52 Jahre lang trotzte die Fritz-Catta-Hütte im Habichtswald zahlreichen Stürmen. Nun wurde sie versehentlich zerstört, als Waldarbeiter von Hessen-Forst eine große alte Buche wegen Pilzbefall fällen mussten.

Kassel - Der kranke Baum sei anders gefallen als geplant und habe die Schutzhütte, deren Dach erst kürzlich erneuert worden war, getroffen, so Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, dem die Hütte gehörte. Nun plant der Naturpark, den Rastplatz zu erneuern. Allerdings wird keine neue Hütte errichtet.

Depenbrock macht den Kollegen von Hessen-Forst keinen Vorwurf. Gerade bei kranken Bäume sei es manchmal schwer, die Fallrichtung richtig einzuschätzen. Die alte Buche mit einem Stammdurchmesser von einem Meter sei vom Brandkrustenpilz befallen gewesen und habe Waldbesucher gefährdet, die sich im Bereich der Hütte aufhielten. Deshalb habe der mächtige Baum entfernt werden müssen.

Bei der Einweihung: 1970 wurde die Hütte eröffnet. Damals gab es noch einen Ausblick. © Archivfoto: Werner Lengemann

Die Überreste der traditionsreichen Hütte, die einst nach einem Kasseler Ehrenbürger benannt wurde, sind inzwischen zum Abtransport aufgestapelt worden. Bei ihrer Erbauung 1970 hatte man vom Fritz-Catta-Eck, das auf 500 Meter Höhe oberhalb des Brasselsbergs liegt, einen weiten Blick über die Dönche und Niederzwehren. Seit vielen Jahren konnten Wanderer von der Hütte aber nur noch gegen Bäume schauen. In fünf Jahrzehnten ist der Wald deutlich dichter geworden. Insofern habe der Rastplatz seine Bedeutung als Aussichtspunkt längst eingebüßt, sagt Depenbrock.

Dennoch sei es ein markanter Orientierungspunkt im Habichtswald mit langer Tradition. Deshalb werde das Fritz-Catta-Eck auch ohne Hütte erhalten. Geplant ist die Aufstellung von Bänken und einem Tisch. Zudem soll eine aktualisierte Infotafel an Fritz Catta erinnern.

Der Naturpark unterhalte ein relativ dichtes Netz an Schutzhütten, Bänken und Bank-Tisch-Gruppen. Bei einer Bestandsaufnahme sei jüngst geprüft worden, welche Hütten auf Dauer erhalten werden sollen, so Depenbrock. Für die Fritz-Catta-Hütte habe dies bis zu deren Zerstörung eigentlich gegolten. Instandsetzung und Unterhaltung der Infrastruktur seien aufwendig. Zudem müsse regelmäßig geprüft werden, ob die Verkehrssicherheit an den jeweiligen Standorten – etwa durch geschwächte Bäume – gefährdet sei. Wegen der beabsichtigten Kürzung der Zuwendungen durch das Land Hessen an den Naturpark Habichtswald sei dies besonders herausfordernd. (Bastian Ludwig)