Immer wieder Konflikte auf dem Gehsteig: Wann Radfahrer auf Fußweg fahren dürfen

Wir erklären, welche Regeln für Radverkehr gelten

+ © Bastian Ludwig Wird häufig übersehen: An der Wilhelmshöher Allee endet in Höhe des Gesundheitszentrums die „Radverkehr frei“-Beschilderung für den Gehweg. Radfahrer müssten hier somit absteigen. © Bastian Ludwig

Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und auf gemeinsamen Rad- und Fußwegen kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern. Wir erklären, welche Regeln gelten.

Kassel - Nachdem wir kürzlich über die Probleme mit parkenden Lieferwagen und Autos auf Fußwegen berichtet hatten, meldeten sich HNA-Leser bei der Redaktion. Ihr Tenor: Auch Fahrradfahrer würden immer wieder Fußgänger auf Gehwegen gefährden. Das haben wir zum Anlass genommen, die Regeln für Radfahrer auf Gehwegen, kombinierten Rad-Fußwegen und in Fußgängerzonen zu erläutern.

Radfahren auf Gehweg

Reine Gehwege sind Fußgängern vorbehalten. Eine Ausnahme gilt für Kinder. Bis zum achten Lebensjahr müssen Kinder verpflichtend auf dem Gehweg fahren, es sei denn, es ist ein Radweg vorhanden, der baulich von der Fahrbahn getrennt ist, heißt es von der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kassel. Kinder zwischen acht und zehn Jahren dürfen sich aussuchen, ob sie die Straße oder den Gehweg nutzen. Aufsichtspersonen der Kinder dürfen laut Straßenverkehrsordnung ebenfalls mit ihrem Rad den Gehweg benutzen.

+ Kinder und ihre Begleiter müssen oder dürfen hier fahren: Gehweg. © Bastian Ludwig

Freigegebener Gehweg

Ein Fußweg oder eine Fußgängerzone, gekennzeichnet mit dem Zusatzschild „Radverkehr frei“, darf ebenfalls mit dem Rad befahren werden. Allerdings gilt dann Schrittgeschwindigkeit für die Radfahrer. Diese Bereiche seien primär den Fußgängern vorbehalten und Radfahrer müssten sich dort wie „artige Gäste“ benehmen, heißt es von der Straßenverkehrsbehörde.

+ Radfahren im Schritttempo zulässig: Freigabe für Räder auf Gehweg. © Bastian Ludwig

Die Befreiung über das Zusatzschild gilt aber jeweils nur bis zur nächsten Einmündung. Wird das Schild an der Einmündung nicht wiederholt, ist die Befreiung an der Stelle aufgehoben. Radfahrer sind nicht verpflichtet, freigegebene Fußwege zu nutzen, sie dürfen in diesen Bereichen auch die Fahrbahn nutzen.

+ Ebenfalls nur Schritttempo erlaubt: Freigabe für Fußgängerzone. © Bastian Ludwig

Gemeinsame Wege

Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen kommt es häufiger zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern, weil es keine Trennung durch Markierung oder andere Elemente gibt. Diese Wege seien für Radfahrer überdies „benutzungspflichtig“, teilt die Verkehrsbehörde mit.

+ Hier gilt erhöhte Vorsicht: Gemeinsamer Rad- und Fußweg. © Bastian Ludwig

„Laut Rechtsprechung müssen alle auf diesen Wegen aufeinander Rücksicht nehmen, wobei Radfahrende gegenüber Fußgängerinnen und Fußgängern eine erhöhte Sorgfaltspflicht haben“, heißt es aus dem Rathaus. Eine konkrete Tempovorgabe für Radfahrer gebe es auf diesen gemeinsamen Wegen laut Straßenverkehrsordnung aber nicht.

Neben gemeinsamen Geh- und Radwegen gibt es noch getrennte Geh- und Radwege. Die Verkehrszeichen für beide Regelungen sind aber ähnlich. Während beim gemeinsamen Weg die weiße Trennlinie zwischen den Piktogrammen horizontal verläuft, verläuft sie beim getrennten Geh- und Radweg vertikal.

Die Konflikte

Wie häufig Radfahrer und Fußgänger in Konflikt geraten, dazu führt das Ordnungsamt keine Statistik. Allerdings sei die Gefahr dort am größten, „wo die beiden Verkehrsarten in größerer Anzahl aufeinandertreffen, weil zum Beispiel die Örtlichkeiten für alle Verkehrsteilnehmenden entsprechend attraktiv sind“, heißt es von der Stadt. Beispiele seien die Königsstraße (Fußgängerzone mit einzelnen Querungsmöglichkeiten für Radfahrer), der Auedamm (Fußweg mit Radverkehr-Befreiung) und die parallel verlaufende Fuldapromenade (reiner Gehweg).

Wer auf Gehwegen oder in der Fußgängerzone auf dem Rad fährt, obwohl es keine Befreiung gibt, muss mit einem Verwarngeld von 25 bis 40 Euro rechnen. (Bastian Ludwig)