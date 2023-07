Expertendebatte über rätselhaftes Video: War in Kassel Kugelblitz zu sehen?

Fachwelt beschäftigt sich mit Beobachtungen am Tag des schweren Unwetters

Leuchtendes Objekt: Kurz nach dem Unwetter zeigte sich heller Punkt am Himmel, der nach zwei Minuten plötzlich verschwand.

Als Kugelblitze werden leuchtende Objekte bezeichnet, die gelegentlich während eines Gewitters auftreten. Sie können mehrere Meter groß sein. Eine solche Erscheinung war möglicherweise in Kassel zu sehen.

Kassel – Das schwere Unwetter über Kassel liegt schon ein paar Tage zurück. Doch nicht nur die Aufräumarbeiten und Reparaturen dauern noch an. Auch läuft weiter eine lebhafte wissenschaftliche Debatte über zwei kurze Videos, die ein Mann aus Niederzwehren kurz nach Abzug des Unwetters mit seinem Smartphone gedreht hatte. Möglicherweise zeigen diese einen Kugelblitz – und noch dazu eine besonders seltene Form.

Carsten Schiron hatte am 22. Juni gerade mit seinem Smartphone das Unwettertreiben aus seiner Wohnung an der Straße „Am Rosengarten“ gefilmt, da fiel sein Blick um kurz vor 17 Uhr auf ein helles Leuchten am Himmel. Das runde Objekt war in Blickrichtung Dönche/Brasselsberg zu sehen. Also griff er abermals zum Smartphone und hielt die Himmelserscheinung in zwei Videos von insgesamt zwei Minuten fest.

Weil Schiron einige Tage zuvor eine Fernsehdokumentation über die sehr seltenen und weitestgehend unerforschten Kugelblitze gesehen hatte, vermutete er, einen solchen beobachtet zu haben, und wandte sich an unsere Redaktion.

Die Ursachenforschung erwies sich als kompliziert. Denn weder der Deutsche Wetterdienst noch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hatten die notwendige Expertise. Letzteres verwies an Herbert Boerner, der im Bereich der Hochenergiephysik promoviert und mehrere Bücher über Kugelblitze geschrieben hat. „Dieser Fall ist nicht typisch für Kugelblitze, weil die Dauer so lang ist, allerdings gibt es durchaus andere Berichte dieser Art. Das Video könnte also tatsächlich einen Kugelblitz zeigen und wäre damit wissenschaftlich interessant“, sagt Boerner.

Um auch die Einschätzungen seiner Fachkollegen einzuholen, leitete Boerner die Videos aus Kassel an sein Expertennetzwerk in Deutschland und Österreich weiter. Darunter war auch der Meteorologe Alexander Keul aus Salzburg, der seit Jahrzehnten europaweit Kugelblitzen auf der Spur ist.

Keul wiederum nahm Kontakt zum Kasseler Beobachter auf, um sich weitere Details zur Beobachtung schildern zu lassen. Schiron erzählte, zunächst mehrere horizontale längere Blitze gesehen zu haben. Diese hätten sich getroffen, woraufhin die leicht flackernde Kugel erschienen sei, die sich ganz langsam nach oben bewegte und dann nach fast zwei Minuten urplötzlich verschwand.

Mehr als 200 Entladungen: Diese Blitze wurden beim Unwetter über Kassel registriert.

Keul glich die geschilderte Beobachtung mit Daten des Blitz-Ortungssystems „Blids“ ab. Es wurden in dem fraglichen Zeitraum (16.45 bis 17.15 Uhr) 258 Entladungen im Fünf-Kilometer-Radius um den Videostandort registriert – nur acht Prozent der Blitze erreichten die Erde, der Rest waren reine Wolkenblitze. Fast alle Blitze seien mit unter 10 000 Ampere eher schwach gewesen. Auch die sonstigen Wetterdaten analysierte Keul. Um auszuschließen, dass es sich – wie von einigen Fachkollegen vermutet – lediglich um die Landescheinwerfer eines Flugzeugs handelte, wühlte sich der Meteorologe durch die vom Radar aufgezeichneten Flugbewegungen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es keine registrierte Flugbewegung im gefilmten Bereich. Eine HNA-Anfrage beim Kassel Airport in Calden ergab ebenfalls, dass sich zu der Zeit kein Flugzeug im An- oder Abflug befunden habe.

Auf Basis aller Erkenntnisse vermutet Keul, dass es sich um die seltene Beobachtung eines Kugelblitzes gehandelt habe. Um auch Flugobjekte auszuschließen, die ohne aktiven Transponder unterwegs waren, bedürfe es weiterer Recherchen. „Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass ein Flugzeug so kurz nach einem so heftigen Unwetter in dieser relativ niedrigen Höhe unterwegs war“, sagt Keul. Zudem bewege sich das Objekt für ein Flugzeug zu langsam.

Auch Boerner hält die Flugzeugthese für unwahrscheinlich. „Der Fall hat am meisten Ähnlichkeiten mit dem in Melbourne, wo der Kugelblitz auch von Blitzkanälen ausging“, sagt Boerner. Die Wissenschaftler hoffen darauf, dass noch mehr Kasseler das Phänomen beobachtet haben und weitere Informationen dazu liefern können.

Hintergrund: Die Entstehung von Kugelblitzen stellt die Wissenschaft vor Rätsel. Die leuchtenden Objekte treten gelegentlich während eines Gewitters auf und können einen Durchmesser von mehreren Metern erreichen. Ihre physikalische Natur ist bisher aber unbekannt.

